BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le partite del Settore Giovanile dei Leopardi nei giorni scorsi, torna alla vittoria l'Under 14 Gold, che supera Derthona in trasferta. Vincono l'Under 17 Regionale con Moncalieri, l'Under 13 Gold (gruppo Chieri) con 5 Pari Torino e l'Under 15 Eccellenza con Area Pro 2020 (settima vittoria consecutiva in 7 gare).

Nel derby dei Leopardi dell'Under 14 Regionale, BEA Nero supera BEA Arancio, che a sua volta vince il derby infrasettimanale con UBC Basket Chieri. L'Under 19 Gold supera Moncalieri, ma cede con Campus nella sfida infrasettimanale. Sconfitta dell'Under 17 Eccellenza con Don Bosco Crocetta Torino, dell'Under 13 Regionale con Tam Tam Torino, dell'Under 13 Gold con Moncalieri (gruppo Cambiano) e dell'Under 13 Uisp con Polisportiva. Venaria.