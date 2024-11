Avigliana Basket: quarto successo consecutivo per le Greens

Prima parte di gara da subito di marca Aviglianese, le Greens si cercano e fanno girare bene il pallone in attacco, evidenziando buoni passi avanti in questo aspetto, mentre in difesa vengono concessi alcuni rimbalzi offensivi a Vercelli, che si conferma anche formazione capace di far canestro dalla lunga distanza; si va al riposo sul 30-21.

Nel terzo periodo le Greens costruiscono definitivamente il successo, concedendo pochissimo, soltanto 6 punti, alle ospiti e allungando nel punteggio, nonostante medie realizzative migliorabili.

L’ultimo quarto è di sostanziale controllo per Avigliana, gli ultimi minuti vedono anche l’esordio della giovanissima Monteverde, classe 2010, prodotto del vivaio Greens.

Così coach Spampinato: «Stiamo facendo evidenti passi in avanti dal punto di vista della maturità e della consapevolezza dei nostri mezzi, in questa occasione ne abbiamo avuto una conferma, ma siamo solamente all’inizio della stagione. Se avremo sempre questa unità di intenti e questa energia potremo toglierci soddisfazioni».

Avigliana Basket 53

Pallacanestro Femminile Vercelli 36

Parziali (14-1, 16-10, 13-6, 10-9)

Avigliana Basket: Lupo 19, Candela 13, Gorgitano 8, Alberto 2, Manuguerra, Souare, Fabbro, Chahab 6, Maschera 5, Ciuti, Caputo, Monteverde. All.re Spampinato. Ass. Dal Sasso, Coppola.