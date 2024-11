Novipiù Monferrato Basket attesa dalla difficile trasferta di Faenza

La Novipiù Monferrato Basket è attesa dalla difficile trasferta di Faenza per affrontare i padroni di casa della Blacks Raggisolaris nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West in programma domenica 1 Dicembre alle ore 18 al PalaCattani di Faenza.

I Blacks Faenza sono una delle formazioni più solide e ben organizzate del Girone A. Guidati da coach Luigi Garelli dispongono di un roster equilibrato, composto sia da giocatori di esperienza che di giovani interessanti che stanno ben figurando in questa stagione. I romagnoli arrivano dalla sconfitta nell'ultimo turno contro la Rucker, ma puntano a far valere il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica, 9 vittorie fino a qui.

Tra i giocatori chiave spicca sicuramente Mitchell Poletti, ala/centro da 16.8 punti e 7.2 rimbalzi di media, carismatico e grandi doti tecniche, molto bravo a giocare sia all’interno dell’area che sul perimetro. Sotto canestro con lui ci saranno anche Giovanni Poggi e il serbo di formazione italiana Nemanja Dincic. Nel reparto esterni il play classe 2004 Alberto Fragonara che si sta attestando tra i giocatori più interessanti del torneo. Nello spot di guardia Lorenzo Calbini che sta producendo 12 punti a partita. L'argentino Tomas Cavallero, assente nella sfida contro la Rucker, è il giocatore non formato del roster e pericolo numero uno, guardia/ala da 14 punti di media alla seconda stagione in B Nazionale. Nelle rotazioni l'esperienza di Sebastian Vico, l'ala Lorenzo Zangheri e il giovane play Giacomo Naccari.

La Novipiù Monferrato Basket sta vivendo un buon momento con 5 vittorie nelle ultime 6 uscite, ma si presenta a questa sfida con una situazione complicata nel reparto lunghi: saranno infatti assenti per infortunio il capitano Niccolò Martinoni, Francesco Marcucci e Lamine Camara. Non sarà facile per i rossoblù di coach Fabio Corbani che saranno chiamati a trovare soluzioni alternative per contrastare gli avversari specialmente nel pitturato. Sarà dunque una trasferta molto tosta, ma non impossibile: Monferrato ha già dimostrato di poter dire la sua anche in trasferta e in situazioni di emergenza.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.