L’Autosped a Verona in diretta Rai Sport

Penultimo appuntamento del girone di andata per l’Autosped BCC Derthona, che domenica 1° dicembre alle ore 14 sarà di scena all’AGSM AIM Forum di Verona per affrontare la MEP Pellegrini Alpo nella 9° giornata del campionato di Serie A1. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport : sarà la prima volta in assoluto che le Giraffe andranno in diretta sulla Rai. La sfida mette di fronte le due squadre che hanno conquistato la promozione al termine del campionato 2023/24 e che hanno disputato la finalissima, vinta dalle Giraffe, lo scorso 5 giugno a San Martino di Lupari.

Alpo attualmente si trova a 2 punti in classifica, conquistati nell’Opening Day contro Battipaglia, mentre il BCC è al quarto posto in graduatoria, con un ruolino di marcia sinora fatto di cinque successi e tre sconfitte.

A presentare le caratteristiche delle avversarie e la partita che attende l’Autosped è stato coach Orazio Cutugno: «Affrontiamo una squadra dall’ottimo potenziale offensivo. Alpo può accendersi facilmente con giocate in campo aperto e prendendo vantaggi negli uno contro uno. Cercheremo di fare tesoro delle esperienze delle nostre ultime partite per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco ed essere attente in difesa e produttive in attacco».

NUMERI ED EX DELLA GARA

La partita di domenica sarà la 150esima presenza in Serie A1 e la 350esima tra tutte le competizioni LBF di Sofia Marangoni in carriera. La guardia classe ’95, alla terza stagione in maglia BCC Derthona, è anche l’ex della partita. Marangoni ha infatti indossato la canotta di Alpo nella stagione 2021/22, in cui ha prodotto 17.8 punti a partita nelle ventotto partite disputate che gli sono valsi il titolo di miglior marcatrice del Girone Nord della Serie A2 in quell’annata.