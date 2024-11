FISI-AOC: Sci di Fondo - Coppa Italia Rode

A Santa Caterina è iniziata una tre giorni di gare che terminerà domenica 1 dicembre con la 10 km individuale in tecnica classica; nel mezzo, la prova individuale in tecnica libera prevista per sabato 30 novembre attorno alle ore 9, sempre della lunghezza di 10 km.

Al cancelletto di partenza della sprint in tecnica libera di venerdì 29 novembre si sono presentati atleti ed atlete da 19 nazioni complessive, tra cui Venezuela, Brasile e Messico. La delegazione italiana è formata dai vari raggruppamenti delle forze armate (Carabinieri, Fiamme gialle, Fiamme oro ed Esercito), oltre ad alcuni comitati FISI regionali e gruppi privati.