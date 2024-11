FISI-AOC: Gigante a Mayrhofen e Pfelders

A MAYRHOFEN AZZURRE SCATENATE NEI GIGANTI FIS: FRANCESCA CAROLLI PRIMA E SECONDA. MELISSA ASTEGIANO TREDICESIMA E DODICESIMA

Aspettando il via della Coppa Europa, giovedì 28 e venerdì 29 novembre trasferta in Austria per alcune giovani atlete azzurre, impegnate in due giganti FIS a Mayrhofen. Nella prima competizione tra le porte larghe successo della ventenne romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 1’,44”, davanti all’altra azzurra Carole Agnelli, valdostana delle Fiamme Oro, staccata di 48/100. Terza a 54/100 la tedesca Jana Fritz della Turn und Sportgemeinchaft Reutlingen. Quarta la finanziera mantovana Francesca Fanti, quinta l’altoatesina Laura Steinmair del Centro Sportivo Esercito, settima la poliziotta altoatesina Vivien Insam, che era in testa dopo la prima manche.

La carabiniera ventunenne limonese Melissa Astegiano si è classificata tredicesima ad 1”,55/100. Nella gara bis, secondo posto per Francesca Carolli, battuta solo da Jana Fritz prima in 1’,42”,14, con 23/100 di vantaggio sulla romana. Podio anche per la poliziotta ampezzana Ambra Pomarè, terza ad 1”. Quarto posto a 16/100 da podio per la finanziera bergamasca Alessia Guerinoni, settimo per Laura Steinmair, undicesimo per Carole Agnelli e dodicesimo per Melissa Astigiano.

Le classifiche dei Giganti FIS a Mayrhofen

A PFELDERS BEATRICE MAZZOLENI SESTA ASPIRANTE E QUATTORDICESIMA ASSOLUTA IN UN GIGANTE FIS

La Federazione di sci tedesca ha organizzato una serie di gare di Gigante sulle piste altoatesine di Pfelders-Plan di Moso in Passiria, FIS per le donne e FIS-NJR per gli uomini. Nella prima competizione, venerdì 29 novembre, in campo femminile tripletta teutonica: prima Marie Bogner dello Ski Club Partenkirchen con il tempo totale di 1’,49”,45/100 e con 22/100 di vantaggio sulla figlia d’arte Romy Ertl dello Ski Club Lenggries, prima delle Aspiranti. Terza ad 85/100 Elina Lipp dello Ski Club Oberstdorf.

Ottimo quattordicesimo posto per Beatrice Mazzoleni, genovese dell’Equipe Pragelato, al suo primo anno tra le Aspiranti categoria nella quale si è piazzata sesta. Tre tedeschi sul podio anche della gara maschile FIS-NJR, vinta da Felix Norys dello Ski Club Garmisch, con il crono totale di 1’,47”,40/100 e con distacchi rispettivamente di 13/100 e di 19/100 su Moritz Wiesler dello Ski Club Muenstertal e su Benno Brandis della Turn und Sportgemeinchaft Durach.

Tommaso Anfossi dello Sci Club Sansicario Cesana si è classificato trentanovesimo, seguito dal compagno di squadra Andrea Torriano, quarantottesimo. Ventitreesimo degli Aspiranti il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Lurisia, seguito al 24° posto da Patrik Kaarlo Ceri dello Sci Club Sauze d'Oulx e al ventinovesimo dal torinese Alessandro Ormezzano, anche lui del Sauze d’Oulx.

Le classifiche del primo Gigante FIS femminile e del Gigante FIS-NJR maschile di Pfelders

