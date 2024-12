Tecnoengineering Moncalieri sconfitta nel finale nonostante la rimonta

Le gialloblù torneranno in campo domenica 8 dicembre alle ore 18 al PalaEinaudi per sfidare la Virtus Academy Benevento nella gara valevole per la decima giornata del campionato Techfind Serie A2.

LA GARA

La partita si apre con un buon ritmo imposto dalla Cestistica, che sfrutta le penetrazioni di D’Angelo e la solidità sotto canestro di Missanelli. Moncalieri fatica a trovare la via del canestro, con percentuali basse dal campo e qualche errore nei passaggi. Sammartino prova a tenere a galla le Lunette ed il parziale si chiude sul 19-13 per le padrone di casa.

Nel secondo periodo, le gialloblù reagiscono con più determinazione. Salvini si mette in evidenza sotto le plance, supportata da Ngamene, dominante a rimbalzo. Le bianconere rispondono con precisione dalla lunga distanza, grazie a Templari, che firma due triple pesanti. Le Lunette si avvicinano, ma non abbastanza per ribaltare il risultato: all’intervallo lungo il tabellone segna 37-33.

Il terzo quarto vede Moncalieri partire con energia, spinta da Sammartino e Mitreva, ma la difesa di casa si dimostra compatta, soprattutto con le stoppate e i recuperi di Granzotto. Le gialloblù peccano di lucidità, accumulando troppe palle perse e Spezia allunga nuovamente, trovando punti preziosi con Guzzoni e mantenendo un vantaggio di 7 lunghezze (52-45).

Le Lunette provano a giocarsi tutte le loro carte nell’ultimo periodo, Salvini e Sammartino a metà quarto sul -8 (58-50) trascinano Moncalieri sul +1 (58-59) e poco dopo Ngamene regala il +2 dalla linea della carità a 3:24 dal termine. Nel momento migliore per le gialloblù, la Cestistica è glaciale e con due triple di Guzzoni e Templari costringe coach Terzolo a fermare il tempo sul 65-61 a 2:43 dalla fine. Negli ultimi due minuti le percentuali al tiro non aiutano Moncalieri, che non segna più e le padrone di casa allungano per poi gestire il vantaggio con esperienza, chiudendo la gara sul 69-61.

TABELLINI

Cestistica Spezzina 69

Tecnoengineering Moncalieri 61

Parziali (19-13, 37-33, 52-45)

Cestistica Spezzina: Mbaye 2, D'Angelo 13, Templari 11, Moretti 7, Granzotto 2, Missanelli 13, Diakhoumpa 10, Candelori ne, Guzzoni 10, Guerrieri, Murgese ne. All. Corsolini.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 16, Ngamene 10, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 10, Gesuele 2, Grosso 2, Salvini 16, Avagnina 2, Nicora, Obaseki 1. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Arbitri: Sig.ri Melli Michele e Rinaldi Tommaso.