La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede contro Scandicci

Si interrompe la striscia positiva di risultati della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che a Firenze perde 3-1 contro la Savino Del Bene Scandicci, confermando la tradizione negativa al Palazzo Wanny dove non ha mai vinto.

Più della sconfitta in sé il rammarico maggiore delle biancoblù è non essere riuscite a mettere in campo con continuità la determinazione e l’attenzione necessaria per provare a contrastare una delle migliori Savino Del Bene della stagione. Emblematici da questo punto di vista i 40 errori punto a 18 e i 18 muri a 4 appannaggio delle toscane, dati che certamente non raccontano né spiegano tutta la partita ma ne danno un’idea.

Dopo una pessima partenza Chieri inizia a trovare il ritmo nel finale del primo set (25-16), rientrando poi in modo molto positivo nella seconda frazione vinta 21-25 con una crescita esponenziale in tutti i fondamentali. Sull’11-11 del terzo set qualcosa si inceppa e Scandicci ha vita facile, aggiudicandosi 25-18 il terzo parziale e in modo ancora più netto il quarto (25-12).

Nell’eccellente prova collettiva di Scandicci spiccano Antropova, trascinatrice e autrice di 27 punti (di cui 10 nel solo quarto set), Nwakalor, premiata MVP (16 punti, con 5 muri), e Carol. A Chieri non bastano 15 punti di Skinner.