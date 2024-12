Monferrato lotta, ma cade a Faenza

Il match si è aperto con un grande slancio da parte della Novipiù Monferrato, che, nonostante le assenze pesanti di capitan Martinoni, Marcucci e Camara, ha chiuso il primo quarto in vantaggio (30-24). Marco Rupil, autore di una prestazione da 22 punti, e Simone Vecerina, con 20 punti, sono stati i principali protagonisti offensivi per i monferrini, che hanno messo in difficoltà Faenza con un attacco preciso e un’ottima gestione del gioco. Tuttavia, nel secondo quarto Faenza ha reagito, trovando ritmo e incrementando l’intensità difensiva. Grazie soprattutto alla prestazione di Sebastian Vico (23 punti) e Tomas Cavallero (22 punti), i padroni di casa sono riusciti a sorpassare i monferrini, chiudendo il primo tempo avanti di sei lunghezze (48-46).

Il terzo periodo è stato un continuo botta e risposta, con entrambi i team che non hanno voluto cedere di un passo. Faenza ha tentato di allungare, ma Monferrato ha risposto con grande carattere, mantenendosi sempre in partita. Jakub Wojciechowski ha dato il suo contributo sotto canestro (11 rimbalzi) e ha distribuito 10 assist, ma non è riuscito a mettere in scacco la difesa faentina. Il quarto periodo ha visto Faenza riuscire a mantenere il vantaggio, con i monferrini che non sono riusciti a recuperare, chiudendo il match sul 98-91.

La Novipiù ha dimostrato grande cuore e determinazione. Nonostante le rotazioni ridotte ai minimi termini nel reparto lunghi, la squadra ha dato prova di grande carattere, combattendo fino all’ultimo secondo per restare in gara. Ora bisognerà recuperare le energie e prepararsi per il prossimo impegno, sabato nel derby piemontese contro Omegna.

Fabio Corbani - Coach Novipiù Monferrato Basket: «Siamo venuti con grande rispetto di Faenza, ma abbiamo dovuto cercare vie alternative a causa delle molte assenze nel pacchetto lunghi. Sono stato molto soddisfatto dei primi due quarti, forse potevamo raccogliere qualcosa in più. Nel terzo quarto siamo stati attaccati, ma siamo riusciti a mettere la testa avanti, ma lo strappo finale l'ha fatto Faenza con qualche minuto di anticipo rispetto alla fine. Siamo soddisfatti dei ragazzi, specialmente per i più giovani dove oggi abbiamo chiesto di giocare in modo diverso da quello che avevamo fatto in passato a causa delle assenze. Faenza è stata brava, ci ha aspettato ed ha tirato la zampata finale.»

Blacks Faenza 98

Novipiù Monferrato Basket 91

Parziali (24-30, 24-18, 26-24, 24-19)

Blacks Faenza: Sebastian Vico 23 (5/7, 2/6), Tomas Cavallero 22 (7/10, 1/5), Mitchell Poletti 18 (6/11, 1/2), Lorenzo Calbini 11 (3/7, 1/2), Giovanni Poggi 10 (5/10, 0/1), Nemanja Dincic 10 (2/2, 1/3), Alberto Fragonara 4 (1/1, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Zangheri 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 28 - Rimbalzi: 32 3 + 29 (Giovanni Poggi 12) - Assist: 29 (Lorenzo Calbini, Giovanni Poggi 6)

Novipiù Monferrato Basket: Marco Rupil 22 (2/3, 6/9), Simone Vecerina 20 (7/11, 2/2), Jakub Wojciechowski 15 (3/4, 2/10), Dalton Pepper 13 (3/8, 2/5), Mamoudou Dia 10 (5/6, 0/0), Umberto Stazzonelli 6 (3/6, 0/5), Pietro Basta 5 (1/4, 1/3), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Leonardo Vurchio 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 8 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Jakub Wojciechowski 11) - Assist: 28 (Jakub Wojciechowski 10)