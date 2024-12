Mts Tecnicaer Santena vince in casa contro Volley Parella

«Alla vigilia ci aspettavamo una gara insidiosa e nei due set centrali lo è stata. Molto bene l'approccio nel primo set e la pazienza avuta nel recuperare un piccolo svantaggio iniziale nel quarto. Un derby che volevamo vincere a tutti i costi per proseguire nel percorso che sabato prossimo ci vedrà in trasferta al Centro Pavesi di Milano contro il Club Italia, una fucina di giovani talenti, che hanno qualità fisiche e tecniche importanti in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario» queste le parole di coach Manno al termine della partita.

L'Mts parte con il suo sestetto base, che prevede: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Cantamessa e Destefanis in centro, Riva e Malinov in banda e Formaggio libero.

Dopo un iniziale punto a punto è la formazione santenese che crea un buon vantaggio sul Parella. Con il turno al servizio di Nardoianni, che mette a segno anche un ace e sotto gli attacchi imprendibili di Malinov, con un parziale di 8 punti il punteggio arriva sul 20-11.

Entra anche Vione al posto di Cantamessa al servizio sul 22-12. Si arriva così alla fine del set: con un attacco di Nardoianni in diagonale si arriva al set point e poi grazie ad un errore in attacco del Parella si chiude la prima frazione per 25-14.



Nel secondo set invece si gioca in perfetto equilibrio, con un Parella che imposta un gioco un po' più fluido e incisivo rispetto al set precedente e un'Mts che non lascia andare nulla soprattutto in difesa con Formaggio che fa buona guardia in seconda linea. Sul 22 pari, coach Manno chiama un time out, dopo aver subito due punti, uno a muro e uno in attacco, ma è il Parella ad andare al set point con un errore della formazione santenese. Con l'errore al servizio della formazione ospite si arriva al 24 pari. Ci pensa poi l'arbitro a fischiare un doppio alla formazione del Parella e un attacco di Malinov dalla seconda linea a chiudere il set sul 26-24.



Nel terzo set Destefanis e compagne dopo un iniziale punto a punto, allentano un po' le redini e subiscono la rimonta delle avversarie che mettono a segno un parziale di 4 punti portandosi sul 18-14. Si passa poi al 22-15 a favore delle ospiti con alcune imprecisioni in attacco e in difesa. Entrano Lazzarin e Greco in campo al posto di Riva e di Nardoianni. Il set se lo aggiudica il Parella per 25-19 in seguito ad un errore al servizio di Malinov.



Nel quarto e decisivo set, le padrone di casa pensano ancora troppo alla frazione appena persa e ai primi scambi passano subito in svantaggio con un parziale di 2-5, dopo qualche errore in attacco, costringendo Manno a chiamare il primo time out discrezionale. Il divario arriva fino al 7-3, ma ci pensa capitan Destefanis con le sue lunghe leve e opporsi agli attacchi delle avversarie e mettendo a segno ben 2 muri e un attacco in primo tempo, si arriva nuovamente alla parità (9 pari). Da qui in poi è l'Mts ad accelerare il passo e con il turno al servizio di Nardoianni il parziale arriva sul 11-14. Dopo un ace della stessa Nardoianni, coach Medici è costretta a chiamare il secondo time out a disposizione, per cercare ancora una volta una reazione nelle sue ragazze, ma grazie agli indomabili attacchi di Malinov, il divario aumenta ancora di più 23-14. Con un tocco beffardo di Granieri di seconda intenzione è l'Mts ad arrivare al match point (24-15). Chiude tutte le ostilità un attacco dalla seconda linea di Riva.

La prossima partita delle tigri santenesi è prevista sabato prossimo 07/12 a Milano presso il "Centro Pavesi" contro la giovane formazione del Club Italia.

MTS TECNICAER SANTENA 3

VOLLEY PARELLA TORINO 1

Parziali (25/14, 26/24, 19/25, 25/16)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 5, Vione, Malinov 21, Venco, Nardoianni 11, Greco, Riva 11, Lazzarin, Cantamessa 13, Destefanis (K) 8.

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito

Volley Parella Torino: Guerra, Carera, Angelinetta, Castino, Martire, Perfetto, Garzonio, Crosetto, Bergese, Tullio, Macagno, Marino.

Liberi: Sormani (k), Spiandore.

Allenatori: Medici, Canfora

Arbitri dell'incontro: Palmieri da Bologan e Fallica da Modena

Durata dell'incontro: 1 ora e 53 minuti