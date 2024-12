FISI-AOC: i risultati delle gare del fine settimana

A KILLINGTON CAMILLE RAST VINCE LO SLALOM DI COPPA DEL MONDO. LARA COLTURI 8ª, GIORGIA COLLOMB 16ª

Complice l’assenza di Mikaela Shiffrin, costretta allo stop dopo la botta rimediata nella seconda manche del Gigante di sabato 30 novembre, lo Slalom della Coppa del Mondo femminile di domenica 1° dicembre a Killington si è trasformato in una festa svizzera. Primo successo in carriera per Camille Rast, atleta venticinquenne dello Ski Club Vetroz, che era già stata terza una settimana fa a Gurgl. Il tempo totale della rossocrociata è stato di 1’,46”,87/100, con un distacco di 57/100 su due atlete appaiate al secondo posto, la connazionale Wendy Holdener dello Ski Club Drusberg e la svedese Anna Swenn Larsson del Raettviks Slalomklubb. Ancora un’ottima gara per Lara Colturi, albanese del Golden Team Ceccarelli, ottava ad 1”,46/100. L’unica italiana giunta al traguardo della seconda manche è un'altra diciottenne, la carabiniera valdostana Giorgia Collomb, che si conferma come la più concreta speranza azzurra in questo avvio di stagione, grazie al sedicesimo posto conquistato con il pettorale 59. Sfortunata invece Martina Peterlini: quattordicesima a metà gara, la poliziotta trentina ha vanificato un’ottima seconda manche con l’inforcata alle penultima porta. Il successo nello Slalom di Killington ha permesso a Camille Rast di conquistare il primo posto sia nella classifica generale della Coppa del Mondo, 287 punti contro i 245 di Mikaela Shiffrin, sia nella graduatoria di specialità che guida con 205 punti, cinque in più della statunitense.

Alla luce dell’annullamento delle gare di Mont Tremblant (Canada) del prossimo fine settimana, la Coppa del Mondo femminile dà appuntamento a Beaver Creek (Stati Uniti), dove sabato 14 e domenica 15 dicembre si disputeranno una Discesa ed un Super-G.

La classifica dello Slalom della Coppa del Mondo femminile disputato a Killington

Slalom Femminile

IN VAL GARDENA SARA ALLEMAND 5ª NELLA PRIMA DISCESA DELLA FIS SASLONG CLASSIC, VINTA DALLA SVIZZERA JASMIN MATHIS

Aspettando il debutto in Coppa Europa, alcune ragazze della Nazionale hanno rotto il ghiaccio in Val Gardena con la prima Discesa della manifestazione FIS Saslong Classic. La prima giornata è stata dedicata alle prove maschili e femminili e ad una gara femminile, vinta dalla svizzera Jasmin Mathis dello Ski Club Buochs, con il tempo di 1’,31,12/100 e con 13/100 di vantaggio sulla norvegese Eva Unhjem Johansen dell’Asker SkiKlubb e 95/100 sull'altra elvetica Katja Grossmann dello Ski Alpin Kader Haslital-Brienz. Ottimo debutto per Sara Allemand: la ventiquattrenne carabiniera bardonecchiese è stata la migliore italiana, quinta ad 1”,16/100 mentre la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis ha chiuso al sesto posto, staccata di 1”,30/100.

La grugliaschese Eleonora Zanetti dell'Equipe Beaulard si è piazzata trentaduesima, la carabiniera limonese Melissa Astegiano trentaquattresima e la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana trentottesima.

La classifica della prima Discesa femminile della FIS Saslong Classic in Val Gardena

Discesa Femminile

NEL SECONDO SLALOM FIS-NJR A SANTA CATERINA VALFURVA EMMA BASTITA 2ª ASSOLUTA E MIGLIORE ASPIRANTE, PIETRO MAZZOLENI 3°

Domenica 1° dicembre ottimi risultati per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nella seconda giornata di gare FIS-NJR a Santa Caterina Valfurva, valide per il Trofeo Prima Neve Santa Caterina e per la Coppa Città di Lecco e organizzate dallo Sporting Club Livigno e dallo Sci Club Lecco. Sulla pista Deborah Compagnoni il secondo Slalom FIS-NJR femminile è stato vinto da Linda Amidei dello Sci Club Lecco, con il tempo totale di 1’,26”,13/100 e con distacchi rispettivamente di 59/100 e di 70/100 sull’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere e sulla bresciana Giulia Romele del Val Palot Ski. Emma Bastita si è confermata come la migliore delle Aspiranti.

Buon quinto posto per la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, dodicesimo per la cesanese Matilde Casse dell'Equipe Pragelato, diciottesimo assoluto e settimo tra le Aspiranti per la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, ventiduesimo per la verzuolese Sofia Mattio del Sestriere, ventiseiesimo per la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, undicesima delle Aspiranti. Diciannovesimo posto tra le Aspiranti per la verzuolese Marta Mattio dell’Equipe Limone. Nella prova maschile Luca Bianchi dello Sci Club Lecco ha bissato il successo di sabato 30 novembre, chiudendo le due manche con il tempo totale di 1’,24”,01/100.

Secondo gradino del podio per Enrico Valentino Zucchini dello Ski Racing Camp a 48/100 dal vincitore e ottimo terzo ad 1”,07/100 per Pietro Mazzoleni, genovese dell’Equipe Pragelato. All’ottavo posto il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, al tredicesimo il sestrierino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere, mentre Francesco Sadowski, genovese dell’Equipe Limone, è sedicesimo tra gli Aspiranti.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR di Santa Caterina Valfurva

Slalom Femminile

Slalom Maschile

FABIO ALLASINA 19° NEL GIGANTE FIS DI MAYRHOFEN. NELLO SLALOM FIS-NJR DI BONNEVAL SUR ARC MAZZIA 13° E FORTE 5° ASPIRANTE. BEATRICE MAZZOLENI 10ª ASSOLUTA E 5ª ASPIRANTE NEL GIGANTE FIS-NJR DI PFELDERS

Domenica 1° dicembre ancora un successo del giapponese Seigo Kato nel secondo Gigante FIS maschile disputato nella località tirolese di Mayrhofen. L’atleta del del Nozawa Onsen Ski Club ha vinto con il tempo totale di 1’,33”,82/100, precedendo rispettivamente per 1/100 e per 38/100 gli atleti di casa Felix Marksteiner dello Ski Club Westendorf e Raphael Riederer. Diciannovesimo ad 1”,92/100 Fabio Allasina, poliziotto ventenne residente a Frassino, nella cuneese Valle Varaita.

A Bonneval sur Arc nella prima domenica di dicembre si è invece disputato il secondo Slalom del Grand Prix International NJR. La gara maschile è stata vinta dal francese Malo Normand del Club des Sports de

Courchevel con il tempo totale di 1’,28”,57/100, davanti al vincitore del giorno precedente, il connazionale Michel Gabin del Groupe Skieurs Sauze Barcelonette, staccato di 1”,07/100. Lo svizzero Romain Monney dello Ski Club La Berra si è piazzato terzo ad 1”,27/100. Decimo posto per l’albanese-valsusino Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli, tredicesimo per Filippo Mazzia dello Sci Club Mera, diciassettesimo assoluto e quinto tra gli Aspiranti per il venariese Federico Forte del Sansicario Cesana, trentunesimo assoluto e quindicesimo tra gli Aspiranti per l’alagnese Leone Barbè dello Sci Club Mera.

L’Aspirante francese Margot Simond del Club des Sports des Saisies si è imposta in campo femminile con il tempo totale di 1',37”,19/100 e con distacchi rispettivamente di 40/100 e di 1”,27/100 su altre due Aspiranti transalpine, Stella Marreau dell’Equipe Competition Champsaur e su Alice Caire del Groupe Skieurs Sauze Barcelonette. Diciassettesimo posto per la torinese Clotilde Rodella dello Sci Club Sansicario Cesana e diciottesimo per la bardonecchiese Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, che sono rispettivamente quindicesima e sedicesima delle Aspiranti, seguite dalla pecettese Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia, venticinquesima assoluta e ventitreesima delle Aspiranti, dalla sestrierina Matilde Manzon del Sansicario Cesana ventisettesima assoluta e ventiquattresima delle Aspiranti, dalla brianzola Giorgia Radaelli del Mera, trentesima assoluta e ventisettesima delle Aspiranti, dalla pecettese Anita Frola dell’Equipe Beaulard, trentunesima assoluta e ventottesima delle Aspiranti, dalla torinese Rebecca Manganaro del Bardonecchia, trentatreesima assoluta e trentesima delle Aspiranti.

Sulle piste altoatesine di Pfelders-Plan di Moso in Passiria la DSV, la Federazione tedesca dello sci, ha organizzato domenica 1° dicembre un Gigante FIS-NJR femminile. Ha vinto Madeleine Beck dello Ski Club Schaans del Principato del Liechtenstein, con il tempo totale di 1’,52,11/100, precedendo rispettivamente per 6/100 e per 25/100 le tedesche Antonia Reischl dello Ski Club Partenkirchen e Charlotte

Grandinger del Munich Youngstars. Decima assoluta e quinta delle Aspiranti la genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato.

La classifica del secondo Gigante FIS di Mayrhofen

Secondo Gigante Maschile

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR di Bonneval sur Arc

Slalom Maschile

Slalom Femminile

La classifica del Gigante FIS-NJR femminile di Pfelders

Gigante Femminile



SNOWBOARD: IAN MATTEOLI 2ª IN COPPA DEL MONDO NEL BIG AIR DI PECHINO A 19 ANNI ANCORA DA COMPIERE

La caduta e l'operazione d’urgenza nel febbraio 2023 sono solo un ricordo per il bardonecchiese Ian Matteoli, 19 anni ancora da compiere, per l’esattezza il 30 dicembre prossimo. L’atleta valsusino tesserato per lo Snowboard Club Madonna di Campiglio Team ha anticipato i festeggiamenti per il compleanno con un entusiasmante secondo posto nella gara della Coppa del Mondo di Big Air nell’impianto olimpico dello snowboard delle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo il quarto posto nella prima gara della stagione a Coira, Ian è tornato così sul podio in Coppa del Mondo, dove peraltro era già salito nel dicembre 2022, quando fu terzo a Copper Mountain. L’atleta di Bardonecchia in Cina si è dovuto inchinare solo al giapponese Hiroto Ogiwara, primo a quota 169,50 punti, contro i 165,60 dell’azzurro. Al terzo posto si è piazzato il cinese Wenlong Yang con 159,25 punti. La Coppa del Mondo tornerà il 3 e 4 gennaio a Klagenfurt, in Austria.

La classifica della gara della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Pechino

Big Air Maschile