Club76: tutti i risultati del weekend

Altro fine settimana in campo per il Club76. Domenica pomeriggio le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno ceduto 3-1 in trasferta contro Scandicci. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 3-1 contro Parella. In Serie B2 L’Alba Volley ha ceduto 1-3 contro Mtv Group. In campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio – Ollino hanno ceduto 3-0 contro Ascot ToPlay Torino. Chieri affronta la capolista al PalaBlu di Moncalieri e perde una gara senza poter neanche tentare di ribaltare il pronostico che dava le ragazze biancoblù ampiamente sfavorite. Solo una giocatrice di Chieri in doppia cifra a fine gara: Zussino, con 10 punti. Prossima gara sabato 7 dicembre alle 18,30 al PalaFenera contro L’Alba Volley.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi ha vinto 3-0 contro Basso Canavese Volley. I tre parziali certificano una netta superiorità tecnica e dimostrano che impegno e lavoro in palestra portano sempre buoni frutti. Prossima gara martedì 3 dicembre alle 21 ad Alpignano contro Pianezza Volley Vela.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che hanno vinto 3-0 contro Vol-ley Academy Volpiano. Nonostante qualche calo di concentrazione, le “clubbine” si aggiudicano il match senza troppi intoppi, mantenendo saldo il primo posto nel girone.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto, invece, 3-0 contro Turin Tech Chisola Volley. Piccoli passi avanti per le ragazze che affrontano con grinta la trasferta contro il Turin Tech Chisola Volley, dimostrando il loro carattere e determinazione. Le avversarie partono con grande sicurezza, mettendo le “clubbine” in difficoltà con battute potenti e attacchi giocati contro il muro. Sebbene il risultato finale non abbia premiato la squadra, si iniziano a notare miglioramenti nell’approccio alla gara.

L’U16 Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Stella Maris Villafranca. Buona prestazione per le astigiane che si confermano testa del girone con un 3-0 netto.

In Prima Divisione le ragazze si sono imposte al tie break 3-2 contro Banca di Caraglio, nel corso di una partita dai due volti. Dopo un primo set altalenante perso per il rotto della cuffia, le astigiane rientrano in campo più determinate che mai e vincono senza troppi intoppi sia secondo che il terzo mostrando, tra l'atro, sprazzi di gioco molto interessanti. Nel quarto la partita cambia nuovamente volto e, complici i molti, le caragliesi riaprono il match. L'approccio nel quinto non lascia dubbi e già nei primi punti si capisce come le “clubbine” abbiano ripreso in mano le sorti della partita. Due punti sofferti ma importanti in vista dello scontro al vertice della prossima settimana.

Ottima partita anche in U14 per il Club76 Fenera Chieri Gold, che ha vinto 3-0 contro Lapolismile.

Anche l’U13 ha chiuso bene il weekend, imponendosi 3-1 contro Pianeta Volley 2012.

ALTRI RISULTATI

Sabato 30 novembre

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti 2012 vs VBC Savigliano 3-2

Under 14 F. C.R. Piemonte Girone RA: Ve.La Venaria vs Club76 L’Alba Volley 0-3

Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: Balamunt vs Club76 Gold MTS Ser 3-0

Domenica 1 dicembre

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone Gold: Club76 Playasti vs PVB Canelli Bosca 13 3-0

Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Unionvolley Pinerolo 2010 vs Club76 GS Pino Gold 3-0

Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza K: Polisport Chieri vs Club76 Gold MTS Ser 2-3