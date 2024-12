BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le gare dell'ultima settimana, vincono l'Under 17 Uisp con Pallacanestro Nichelino ed entrambi i gruppi femminili (Under 14 con Gators e Under 13 con Libertas Moncalieri). L'Under 15 Eccellenza inizia il girone di ritorno con un'altra vittoria (con Pallacanestro Farigliano) e resta capolista imbattuta. La Top Junior supera Tam Tam Torino, mentre l'Under 13 Gold gruppo Nero supera Scuola Basket Asti (il gruppo Arancio ceda a Pallacanestro Moncalieri) e l'Under 14 Gold supera Serravalle.

L'Under 13 Regionale cede a Beinaschese, l'Under 15 Uisp a Valpellicans, l'Under 17 Regionale a Basket Chieri e l'Under 14 Regionale ad Alfieri.