Collegno Rugby: i risultati del weekend

Il weekend appena trascorso ha confermato la crescita e il grande lavoro che tutto il Collegno Rugby e l’ NRG Academy stanno portando avanti nelle diverse categorie. Dai più piccoli dell’Under 8, che iniziano a muovere i primi passi nel mondo del rugby con entusiasmo, agli Under 18, che consolidano risultati importanti, fino ai Seniores, capaci di ribaltare partite al cardiopalma grazie a carattere e maturità. Il futuro del rugby collegnese appare brillante, con solide basi poste dalla dedizione degli allenatori e dall’impegno di ogni singolo atleta. L’obiettivo ora è continuare su questa strada, lavorando su dettagli e miglioramenti per affrontare le prossime sfide con sempre maggiore consapevolezza e determinazione.

Seniores: vittoria sofferta ma meritata contro Moncalieri

Domenica 1 dicembre, alle ore 14:30, il Collegno Rugby ha affrontato il Moncalieri in una partita che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Al termine di una sfida equilibrata e combattuta, il risultato finale ha premiato i padroni di casa con un sofferto 32-31.

Il primo tempo si è chiuso con Collegno in vantaggio per 17-12, evidenziando un gioco solido e organizzato, nonostante la netta inferiorità di peso in mischia. La squadra ha saputo dimostrare un’eccellente attitudine, restando attaccata alla partita anche nei momenti più difficili. A pochi minuti dalla fine, con Moncalieri avanti 31-29, è stato il piede preciso di Baldasso a ribaltare il risultato con un calcio di punizione decisivo. A tempo scaduto, un ultimo tentativo di Moncalieri si è infranto con un calcio non riuscito, sigillando così la vittoria per Collegno.

«Questa vittoria dimostra la maturità che abbiamo acquisito durante la stagione,» hanno dichiarato gli allenatori Zoccoletti, Barbera e D’Aveni. «I ragazzi non hanno mai mollato e hanno saputo riscattare le difficoltà che ci avevano penalizzato nelle prime gare dell’anno, come contro Volvera. Il carattere e la dedizione della squadra sono stati determinanti».

Under 14: un triangolare ricco di soddisfazioni

Sabato 30 novembre, alle ore 15:00, i giovani dell’Under 14 del Collegno Rugby hanno partecipato a un triangolare contro Cuneo e URPA, ottenendo due vittorie significative.

Nel primo incontro, Collegno ha dominato contro Cuneo con un netto 36-0. La prestazione di squadra è stata eccellente, permettendo anche ai giocatori con meno minuti nelle gambe di emergere e contribuire in modo determinante. Gli allenatori Siviero e Minutillo hanno elogiato la prestazione corale, sottolineando però la necessità di migliorare la comunicazione in campo e la rapidità di scelta nelle situazioni di gioco.

La seconda sfida, contro URPA, è stata più equilibrata e combattuta. Collegno si è imposto per 24-14, ma ha mostrato qualche difficoltà nel mantenere la concentrazione dopo aver subito una meta. Nonostante un calo di intensità nel finale, i ragazzi hanno saputo stringere i denti e conquistare la vittoria.

«Stiamo lavorando bene con il gruppo, che include anche i ragazzi del ValSusa Rugby grazie al nostro progetto condiviso per l’Under 14,» hanno commentato gli allenatori. «La squadra cresce partita dopo partita e mostra segnali incoraggianti».

Under 18 NRG Academy: due successi in una domenica intensa

Domenica 1 dicembre è stata anche la giornata dell’NRG Academy, che ha visto entrambe le sue squadre Under 18 scendere in campo, ottenendo due vittorie preziose.

NRG Academy 26 - Rivoli 16

Alle ore 11:00, l’NRG Academy ha affrontato il Rivoli in un match intenso e fisico. La partita è stata sempre sotto controllo grazie a una difesa solida e a un approccio determinato, che ha permesso alla squadra di esprimere la propria fisicità e il proprio gioco sin dai primi minuti.

Nonostante i troppi falli concessi, che hanno permesso agli avversari di rimanere in partita, le marcature finali hanno consolidato il risultato, portando il punteggio sul 26-16. «Abbiamo dimostrato grande solidità difensiva contro una squadra ben organizzata,» ha spiegato l’allenatore D’Aveni. «Dobbiamo lavorare per ridurre il numero di falli, ma siamo soddisfatti della prestazione generale».

NRG Academy 17 - San Mauro 13

Alle 12:30, è stata la volta della seconda squadra Under 18, che ha sfidato il San Mauro in una gara altrettanto combattuta. I primi minuti hanno visto il San Mauro mettere in difficoltà l’NRG Academy con un efficace gioco al piede, ma la predominanza fisica della mischia collegnese è presto emersa, consentendo di segnare due mete di maul e di gestire il vantaggio sopra break per buona parte della gara.

Peccato per la meta finale del San Mauro, che ha reso il risultato più stretto, ma gli allenatori D’Aveni e Bianco si sono detti soddisfatti: «Abbiamo imposto il nostro gioco e gestito bene le fasi più delicate della partita. Questo gruppo sta mostrando continuità e qualità».

Under 8 e Under 10: entusiasmo e divertimento al concentramento di Moncalieri

Sabato mattina, il campo del Moncalieri Rugby ha ospitato un concentramento delle categorie Under 8 e Under 10, con la partecipazione di Moncalieri Rugby, Val Tanaro, Chieri Rugby, Alba Rugby e Cuneo Rugby.

Più di 80 bambini, nonostante il freddo pungente, hanno dato vita a una mattinata di rugby piena di entusiasmo e sorrisi. I piccoli rugbisti hanno mostrato grande impegno e gioia, regalando spettacolo a un pubblico caloroso di genitori, che si sono divertiti tanto quanto i loro figli.

Il concentramento si è concluso con il tradizionale terzo tempo, che ha ulteriormente rafforzato lo spirito di amicizia e condivisione tra squadre e famiglie.

Under 12: competizione e sorrisi al concentramento del CUS Torino

Sempre sabato mattina, al campo del CUS Torino, si è tenuto il concentramento Under 12, che ha visto la partecipazione di CUS Torino, Monferrato, Collegno, Moncalieri, Amatori Novara ed Eureka Settimo.

In un clima di grande competizione, i giovani atleti hanno dimostrato grinta e spirito di squadra, regalando partite avvincenti e momenti di gioco emozionanti. Il divertimento è stato protagonista indiscusso, con bambini sorridenti e genitori entusiasti sugli spalti. Anche qui il terzo tempo ha rappresentato un momento speciale, chiudendo la giornata in un clima di festa e convivialità.