Monferrato Basket, sabato la sfida piemontese contro Omegna

La squadra di coach Riccardo Eliantonio staziona al 4° posto del Girone A con nove vittorie all'attivo. Compagine che da molti anni milita in questa categoria con elementi del roster che conoscono a memoria il campionato. Su tutti il capitano Jacopo Balanzoni, dal 2018 in canotta Paffoni, centro di 205 cm, 11.7 punti di media e 5.2 rimbalzi. Sotto le plance agirà il serbo Arsenije Stepanovic, ala forte in grado di aprire il campo, arrivato in estate dopo una eccellente stagione con Crema. 11 punti e 4.8 rimbalzi di media anche per lui. Dalla panchina il giovane classe 2005 scuola Derthona Gloris Tambwe e l'ala ex Pielle Massimiliano Ferraro. Batteria esterni ben assortita con il play Matteo Corgnati, prodotto di Novipiù Campus Piemonte, che sta ben figurando in quintetto, e i più esperti Matteo Maruca e Diego Terenzi, Saverio Mazzantini e Francesco Paolin. Il giocatore "non formato" è il lettone Andris Misters guardia/ala alla prima stagione in Italia, 14 punti di media e 41% da tre punti. Omegna è reduce da due vittorie consecutive, di particolare spessore quella di settimana scorsa al Taliercio di Mestre.

Sul fronte rossoblù coach Fabio Corbani dovrà ancora fare a meno dei tre lunghi già assenti nell'ultimo turno, Lamine Camara e capitan Martinoni sono ancora sulla via del recupero, mentre è più complicato stimare le tempistiche previste per la ripresa del giovane Francesco Marcucci data la forte intensità della distorsione alla caviglia patita. Quella di Omegna sarà la penultima trasferta del 2024 per la compagine monferrina, che tornerà invece davanti al proprio pubblico domenica 15 Dicembre per la gara contro Agrigento.

Mamoudou Dia - Ala/Centro Novipiù Monferrato Basket: «Arriviamo da una partita tosta, punto a punto, persa per alcuni nostri errori commessi nell'ultimo quarto in fase difensiva. Sabato ci aspetta un'altra sfida difficile, avremo ancora diverse assenze nel reparto lunghi, ma vogliamo fare tutto il nostro meglio per portare a casa la partita, specialmente per i nostri tifosi che ci seguiranno in questa trasferta».

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.