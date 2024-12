Oleggio Basketball sfida College a Boffalorello

Seconda giornata di ritorno della prima fase di serie B Interregionale : big match fra Oleggio Magic Basket e College Borgomanero , prima e seconda in classifica. L'appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre alle 20.30 a Boffalorello.

La carica di Davide Toffanin: «Sarà una partita molto difficile, sappiamo che College ha giocatori molto forti in attacco e perciò dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento. Mi aspetto una battaglia nel quale bisogna lottare per tutti i 40 minuti, - dice - vincere è importantissimo perché questo ci permetterebbe di allungare ulteriormente in classifica distaccando il gruppo».

Proprio con College gli Squali aveva festeggiato la prima vittoria: «All’andata è stata la nostra prima vittoria del campionato di serie B interregionale e questo ha portato sicuramente morale positivo all’interno della squadra e consapevolezza dei nostri mezzi» aggiunge.