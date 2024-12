La Igor Agil Volley batte Cagliero Milano

Per la Igor in campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante la sfida Laneve, Annovazzi). Il primo set parte in equilibrio; Cagliero si porta avanti 6-8, ma le Igorine costruiscono un super break di 6-0 ed è 12-8 (pausa per Milano sull’11-8); le Igorine concedono il rientro delle avversarie (16-16) ed è punto a punto fino alla fine.

Nel match a rete Ianuale pareggia 23-23, è Cagliero ad avere le palle set, ma le Igorine battagliano e due punti in fila di Guatteo regalano l’1-0.