Chieri si impone nel derby con la Wash4Green Pinerolo

Nel primo set Akrari e compagne non si vedono, Chieri in meno di venti minuti chiude il parziale lasciando le avversarie a 6 punti. La reazione delle pinelle arriva nel secondo set ma non basta, le padrone di casa dimostrano di avere sempre qualcosa in più. L’attacco è il fondamentale che fa la differenza, per Pinerolo solo il 2% di efficienza mentre Chieri attacca con il 27%. Anche a muro i numeri parlano chiaro: 16 contro 9 della Wash4Green. Proprio in questo fondamentale brilla l’ex Anna Gray(6), eletta Mvp con 15 punti (top scorer). Tra le fila biancoblù Akrari è la migliore con 9 punti.

LA PARTITA

1 SET | Partenza sottotono delle ospiti che consentono a Chieri di portarsi subito sul 5-0. Marchiaro chiama il primo time out ma le padrone di casa continuano a macinare punti: Omoruyi attacca di potenza e Zakchaiou mura Perinelli per il +8 (11-3). La Wash4Green fatica in ogni fondamentale e in 18 minuti Chieri chiude il primo parziale senza alcuna difficoltà. Pinerolo si ferma a 6 punti.

2 SET | Pinerolo scende in campo nella seconda frazione di gioco. Perinelli attacca il pallone del 4-5 poi è Cambi a giocare di seconda intenzione sorprendendo la difesa di casa per il doppio vantaggio (6-8). La Reale Mutua incalza a metà set, il servizio di Akrari non supera la rete e l’attacco di Gicquel pareggia i conti (15-15). Ancora un errore nella metà campo ospite regala il vantaggio. Gicquel passa di potenza portando le compagne a +4 (20-16). Il ritmo di Chieri si alza e con Omoruyi si va sul 2-0.

3 SET | Avvio equilibrato nel terzo set. Akrari attacca poi mura Gicquel per il 7-7. Il capitano biancoblù al servizio innesca il break che porta Pinerolo a +3 (9-12). Le padrone di casa recuperano subito, Van Aalen si affida ad Omoruyi ed il parziale ritorna in perfetto equilibrio (13-13). Punto a punto poi Gicquel mura Perinelli e Chieri mette la testa avanti (19-17). La Wash4Green reagisce, Cambi ferma Omoruyi e Smarzek piazza l’ace del controsorpasso (21-23). La scintilla si spegne in fretta, Chieri di misura porta a casa set e partita (25-23).

SALA STAMPA

Anna Gray MVP (Reale Mutua Fenera Chieri): «Un bellissimo derby e una partita molto bella da parte nostra. Siamo state quasi perfette, è da un po’ che ci portiamo dietro questa scia, solo con Scandicci l’abbiamo stoppata però abbiamo trovato il nostro gioco e la nostra continuità quindi sono molto contenta delle mie compagne, mi hanno resa felicissima».

Ilenia Moro (Wash4Green Pinerolo): «Il primo set non siamo entrate in partita con il giusto atteggiamento e le giuste soluzioni che di solito troviamo. È mancata un po’ la fase break che di solito abbiamo. Complimenti a loro perché ci hanno messe in difficoltà dal primo momento. Noi comunque lavoriamo tanto, io credo in questa squadra e siamo quasi alla fine del girone di andata, è ancora lunga».

IL TABELLINO

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/6, 25/21, 25/23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 12, Van Aalen 3, Gicquel 12, Zakchaiou 11, Gray 15, Omoruyi 8, Spirito (L). Non entrate: Lyashko, Anthouli, Buiji, Rolando, Guiducci, Carletti (L). All. Bregoli.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite, Cambi 4, Sylves 1, Smarzek 8, Akrari 9, Perinelli 7, Moro (L), Bracchi 4., Olinga Andela 4, Moreno 2, Avenia, D’Odorico. Non entrate: Cosi, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Piana Rossella, Goitre Mauro.

NOTE | Spettatori: 1508. Durata set: 18’, 26’, 27’. Tot. 71’. MVP: Anna Gray.