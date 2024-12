Club76: tutti i risultati del weekend

Domenica pomeriggio le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1 , hanno vinto 3-0 il derby contro Pinerolo. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 1-3 contro Club Italia MI. In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 0-3 il derby contro il Chieri’76. Le ragazze del duo Moglio-Ollino, di conseguenza, hanno ceduto 0-3 contro L’Alba Volley. Chieri paga inesperienza e scarsa combattività nel gestire al meglio le situazioni di gioco. Top scorer per Chieri Biagianti con 10 punti. Prossima gara sabato 14 dicembre alle 21 a Milano contro GS Cagliero.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi ha vinto 0-3 contro Pianezza Volley Vela. Chieri vince in modo convincente anche la gara in trasferta ad Alpignano. Troppe le differenze individuali e di squadra tra le due compagini. Un buon impegno per Lavagnino e compagne che segnano anche 14 aces e 4 muri punto. Giannelli top Scorer con 11 punti. Prossima gara martedì 17 dicembre alle 21 a Pinerolo contro UnionVolley.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che hanno vinto 3-0 contro CUS Torino. Ancora una vittoria da 3 punti per le ragazze, che affrontano la seconda in classifica con il giusto spirito combattivo, vincendo e confermando così il primo posto in classifica.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto 0-3 contro Af volley. Ancora una sconfitta per le giovani, che nella sfida casalinga contro la capolista non riescono a concretizzare il buon inizio. Dopo un avvio promettente, le ragazze si sono progressivamente perse, commettendo troppi errori sia al servizio che in ricezione. Questi momenti di imprecisione hanno impedito loro di mantenere il ritmo e competere alla pari con una squadra superiore in termini di esperienza e solidità.

L’U16 Club76 Playasti ha vinto 0-3 affrontando Uniti nel Volley Marene. Le “clubbine” confermano la prima posizione in classifica, vincendo in trasferta l'ottava giornata. Sestetto totalmente modificato rispetto alla gara di prima divisione. Ulteriore prova che alimenta la consapevolezza di avere a disposizione una rosa completa e competitiva.

In I Divisione le ragazze si sono imposte 0-3 su Mondovì. Si conclude nel migliore dei modi il girone di andata per le astigiane che, con 4 punti di vantaggio dalla seconda, potranno stare tranquille in vista del turno di riposo della settimana prossima. Partita sentita e affrontata con determinazione. Un secco 0-3 frutto di un atteggiamento cinico e combattivo.

Bene anche il Club76 GS Pino Volley Gold, che, in U16, si è imposto al tie break su Almese Volley. Ottima partita anche in U13 per il Club76 Fenera Chieri, che ha vinto 3-0 contro Volley Parella Torino.

ALTRI RISULTATI

Sabato 7 dicembre

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Giovanile Genola ‘O5 ASD vs Club76 Playasti 2012 3-0

Under 14 F. C.R. Piemonte Girone RA: Club76 L’Alba Volley vs Volley Parella Torino 2011 3-0

Under 14 F. C.T. Torino Girone K: Club76 Fenera Chieri Gold vs Pianeta Volley MTV Gialla 2-3

Under 13 F. C.T. Torino Girone G: Turin Tech Chisola Volley vs Fenera Chieri 76 JR 3-2

Domenica 8 dicembre

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone Gold: Bam LPM Monvi Rossa vs Club76 Playasti 3-0

Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: In Volley Baldisport vs Club76 Gold MTS Ser 1-3

Under 14 F. C.T. Torino Girone K: Bar Self-service 69 Chieri vs Club76 Fenera Chieri Gold 1-3

Under 13 F. C.T. Torino Eccellenza A: Club76 Fenera Chieri Gold vs Volley Parella Torino 2012 3-0