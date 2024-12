Mts Tecnicaer Santena vince contro Club Italia Milano

Un quarto posto meritato per Destefanis e compagne che a pari punti con Palau, seguono a due punti la Rothoblaas Volano che perde contro Legnano per 3-2. Dopo un ora e quaranta di partita, le santenesi hanno la meglio sulla giovane formazione del Club Italia, dominando 3 set e cedendo solo il secondo set.

Queste le parole di coach Manno a fine partita: «Quella col Club Italia era una gara importante, una vera e propria prova di maturità perché sapevamo che queste giovani ma talentuose atlete, potevano metterci in difficoltà e cosi è stato. Siamo stati bravi e cinici nei momenti clou del match: il set perso ci può stare d'altronde il Club Italia ha messo in difficoltà parecchie squadre quindi un risultato importante in casa loro. Le prossime due gare che ci attendono saranno fondamentali per capire quali saranno le nostre ambizioni in questo campionato, pensando sempre un passo alla volta, continuando a lavorare come stiamo facendo».

Prova di maturità assolutamente superata da Destefanis e compagne che nel primo set, con il primo turno al servizio della stessa Destefanis, iniziano prendere le distanze dalle avversarie (7-3). Il massimo vantaggio delle santenesi arriva sul 18-10. Entra anche Lazzarin al posto di Riva e si arriva alla fine del set. Con il turno al servizio di Cantamessa, un muro e un attacco di Destefanis, le santenesi chiudono il primo set con un netto 25-18.

Anche nel secondo set, le tigri santenesi partono bene e gestiscono la tentata rivalsa della giovane formazione milanese, con una Nardoianni sopra le righe servita alla perfezione da Granieri e Malinov si portano a 16-11.

Le milanesi riprendono fiducia approfittando di qualche incertezza della formazione santenese arrivando al 18 pari. Coach Manno effettua il doppio cambio Venco, Greco con Nardoianni e Granieri, il set ormai è compromesso perchè il Club Italia, rigenerato per il vantaggio acquisito, si guadagna la frazione per 25-18.

Nel terzo set, la giovane formazione milanese ancora galvanizzata dal set vinto, tiene testa alla formazione torinese, mettendola in difficoltà sotto i colpi in attacco di Tosini e compagne. Con il turno al servizio di Destefanis, però, l'Mts schiaccia sull'acceleratore e inizia a prendere le distanze (13-10). E’ il turno al servizio di Granieri e la formazione dell'Mts si allontana sempre di più dalle avversarie e dopo due muri di Destefanis in coppia con Nardoianni prima e Riva dopo, costringono il coach della formazione di casa a chiamare il secondo time out discrezionale sul 21-15. Ancora grazie a due attacchi imprendibili di Nardoianni e un ace di Granieri si arriva al 23-15.

Il 25° punto lo mette a segno Malinov sulle mani del muro avversario così il set se lo aggiudica l'Mts per 25-18.

Nel quarto ed ultimo set ancora una volta si gioca punto a punto fino all’8-7 a favore dell'Mts. Da qui Destefanis e compagne aumentano il vantaggio arrivando sul 14-8, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out. Sul 17-12 entra Tonelli al posto di Malinov e va subito a segno con un attacco in lungo linea. Il 23° punto, ancora una volta, è Nardoianni con un bellissimo attacco in diagonale. Sul 23-15 entra la giovane Vione al posto di capitan Destefanis, al 24° punto ci pensa invece Riva in attacco in diagonale, in seguito ad una difesa in extremis di Granieri. Per il match point è Nardoianni a chiudere set e partita sul 25-17.

Nella prossima partita l'Mts Tecnicaer Santena ospiterà fra le mura del PalaSer la formazione del Volley Academy di Sondrio.

CLUB ITALIA MILANO 1

MTS TECNICAER SANTENA 3

Parziali (25/18 18/25 25/18 25/17)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli 1, Granieri 4, Vione, Malinov 11, Venco, Nardoianni 12, Greco, Riva 11, Lazzarin, Cantamessa 11, Destefanis (K) 14.

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito

Club Italia Milano: Sari, Caruso 12, Peroni 2, Solovei, Fratangelo, Massaglia 6, Tosini 17, Aimaretti 1, Magnabosco 3 (K), Zanella 4, Quero 12, Gordon

Liberi: Regoni, Stagnaro.

Allenatori: Fanni, Chirichella

Durata dell'incontro: 1 ora 39 minuti