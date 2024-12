La Canottieri Casale sfiora l'impresa

La Canottieri Casale ci mette il cuore, ma non basta. Assapora il doppio di spareggio, lì a un passo, ma Tennis Comunali Vicenza pareggia 3-3 contro il team monferrino di Serie A2 maschile e, dopo il successo per 4-2 all’andata del turno finale di playoff, conquista la A1.

Una maratona durata quasi nove ore ha permesso ai veneti di salire nella massima serie. Le formazioni messe in campo sono le stesse di gara-1, non ci sono variazioni nei valori espressi nelle posizioni dei quattro singolari. Vicenza va a segno con i numeri tre e quattro, mentre la “Cano” vince con i numeri uno e due. Ad aprire i giochi è la bella vittoria di Federico Iannaccone (2.1) contro Aljaz Bedene (2.2): pressione da fondo campo e un servizio efficacissimo hanno permesso al numero due della squadra di capitan Marco Bella di conquistare il primo punto con lo score di 6-4, 6-1, contro lo sloveno, già in top 40 del ranking Atp. Stop ancora una volta per Alessio Demichelis (2.3), che, in oltre tre ore e trenta di gioco, lotta e sciupa tante occasioni di break e vantaggi contro il pari classifica Giovanni Peruffo: 6-3, 3-6, 7-6 per il vicentino, bravo a rimontare sul 5-4 e 6-5 in favore del casalese nella terza frazione.

La Canottieri mette il naso avanti con Corentin Denolly (2.1): il francese, grazie a una prova di forza e precisione, si impone 6-2, 7-6 contro Gabriele Bosio (2.2), numero uno vicentino. Stop di Gregorio Biondolillo (2.3) contro Alessandro Battiston (2.4): ceduto il primo set sul 6-4, il casalese si rimette in carreggiata, recuperando un break ceduto in apertura di secondo parziale. Battiston cancella set point a suon di prime di servizio e chiude al tie-break. Capitan Marco Bella, aiutato in panchina da Luca Barbonaglia, mischia le carte nei doppi. Denolly e Biondolillo contro Peruffo e Battiston, Demichelis e Iannaccone opposti a Bosio e Bedene. Nel primo doppio, successo casalese per 6-4, 7-6, mentre il secondo match vede il successo vicentino per 6-2, 7-6, con la coppia Demichelis-Iannaccone, avanti 5-2 nel secondo set. Il perfetto equilibrio della domenica premia Vicenza, forse più cinica nei momenti clou, dopo il vantaggio accumulato sette giorni prima. Si chiude una stagione incredibile per la Canottieri di A2. Si guarda al 2025.