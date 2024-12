Bertram Derthona domani a Chemnitz per la Champions League

Sette giorni esatti per conoscere il destino della Bertram Derthona nella seconda fase della Basketball Champions League. A distanza di quasi un mese dall’ultima volta, i bianconeri allenati da Walter De Raffaele tornano a confrontarsi con la principale coppa europea per club della FIBA. Lo faranno domani alle ore 20 in Germania sul campo del Niners Chemnitz, sfida della quinta e penultima giornata del Girone G che precede di una settimana precisa la chiusura in casa del BAXI Manresa. Partita oggi per la città della Sassonia situata a poca distanza dal confine con la Repubblica Ceca, Tortona - prima da imbattuta nel girone ma tallonata a quota 6 punti proprio dalla prossima avversaria Manresa - va a caccia di un successo che darebbe ancor più speranze di vincere il raggruppamento e andare così direttamente alla seconda fase a gironi (il Round of 16 che scatta il 28-29 gennaio) senza passare per il Play-In, strutturato come l’anno passato in una serie al meglio delle tre gare (7-8, 14-15 e 21-22 gennaio, le date). Per il match di domani sempre in dubbio Paul Biligha, già assente sabato con Treviso ma partito con la squadra.

CHEMNITZ

In lotta con il Benfica per accaparrarsi la terza e ultima posizione utile per la qualificazione al Play-In con i 2 punti in classifica conquistati grazie al +28 casalingo dell’andata ai danni del fanalino di coda portoghese, la squadra allenata dall’italo-argentino Rodrigo Pastore, ex giocatore delle minors italiane, è stata battuta all’andata per 87-81 dalla Bertram nel match che il 2 ottobre scorso ha inaugurato la seconda campagna europea nella storia del Derthona. I tedeschi hanno osservato un turno di riposo nello scorso weekend di Bundesliga, dove condividono attualmente il terzo posto con il Bayern Monaco con 6 vittorie in 9 gare.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«L’eventuale successo a Chemnitz non ci darà la matematica certezza del primo posto finale perché quello dipenderà con ogni probabilità dall’ultima gara a Manresa, noi siamo già sicuri almeno dei primi due posti, tuttavia la partita di domani è molto importante in quanto vincere in Germania significherebbe presentarsi a Manresa con la possibilità anche di perdere entro i 17 punti con cui avevamo vinto all’andata e chiudere lo stesso primi. Perdere con Chemnitz, viceversa, ci porterebbe all’obbligo di vincere in Spagna», dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. «E’ difficilissimo ipotizzare che Chemnitz possa perdere il suo attuale terzo posto che vale la qualificazione al Play-In, quindi la gara per loro potrebbe non avere grande valenza a livello di classifica, ma quello che è certo è che l’ambiente sarà lo stesso bello caldo. Storicamente hanno un grande seguito, un tifo caloroso, una città intera che li segue, spesso fanno il tutto esaurito. Si è visto anche nell’ultima partita casalinga di campionato contro Wurzburg in cui hanno vinto facendo una grande rimonta nel quarto periodo, si percepiva la grande energia che trasmettevano i tifosi. Quindi, cercheranno di fare bella figura davanti al proprio pubblico, sarà un ambiente da affrontare in maniera “guerrigliera” da parte nostra. Rispetto all’andata la loro squadra è cambiata davvero poco, l’unica cosa evidente è che non c’è più Jaron Johnson, che è andato a Varese, però hanno inserito ormai completamente Victor Bailey, che aveva esordito proprio contro di noi e sta facendo anche bene nelle ultime partite, un play-guardia mancino che dà un bell’apporto in attacco. Ma in generale il loro sistema di gioco è rimasto lo stesso, del resto è da anni che hanno lo stesso coach. Per provare a vincere - continua - sarà necessario innanzitutto impattare fisicamente contro una formazione che la mette veramente sull’intensità, sul mettere i corpi addosso, sullo sporcare ogni ricezione e cambiare aggressivamente in difesa. Allo stesso tempo dovremo controllare la transizione difensiva e il ritmo del gioco perché è una squadra che ama correre il campo e creare i propri parziali in contropiede. Dovremo essere solidi nel limitare la loro corsa, non producendo quelle palle perse che possono far accendere sia i giocatori che il pubblico».