BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Vittoria importante dell'Under 15 Eccellenza, che rimane imbattuta anche dopo la sfida di ritorno con GGS Basketball Project e blinda il primo posto del girone. Vincono anche l'Under 17 Regionale con Pallacanestro Nichelino, l'Under 14 Gold con Basket Torino, l'Under 19 Gold con Savigliano, l'Under 14 Femminile con Bra, l'Under 13 Femminile con Kangaroos, l'Under 14 Regionale con Bussoleno e l'Under 13 Gold gruppo Arancio con Scuola Basket Asti (il gruppo Nero cede nella sfida con Campus Monferrato).

Sconfitta, invece, per l'Under 17 Eccellenza con Cus Torino e Collegno, l'Under 15 Uisp con Unione Basket Collinare, l'Under 13 Regionale con Don Bosco Crocetta e l'Under 13 Uisp con Oasi Laura Vicuna.