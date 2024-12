Collegno Basket: i Lions pronti a ruggire contro Derthona

Domani, mercoledì 11 dicembre alle ore 21 al PalaCollegno, i Lions sono attesi dal turno infrasettimanale contro il Gulliver Derthona Basketball Lab, nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Collegno arriva dalla splendida vittoria esterna contro i Seagulls Genova di domenica scorsa, dopo una gara condotta con maturità e determinazione, che ha visto i Lions sempre avanti nel punteggio e capaci di gestire al meglio i momenti delicati del match. MVP della gara De Bartolomeo, cuore pulsante della squadra biancorossa e leader in campo. Fondamentale anche il contributo di capitan Tarditi, insieme alla freschezza e al talento di Fracasso e Castellino. Un apporto determinante è arrivato anche dai giovani Under 19, protagonisti dei momenti chiave della gara e importantissimi nella vittoria di Genova. Il precedente incontro tra le due squadre, disputato a Tortona, aveva regalato ai Lions la prima vittoria stagionale, conquistata dopo un emozionante overtime.