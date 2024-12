Il mondo del balon piange il notaio Toppino

Il mondo del balon piange Vincenzo Toppino, il notaio per tutti: un grande appassionato che per molti anni ha contribuito ai successi della Canalese e, successivamente, al salvataggio dello storico sferisterio Mermet.

«Anche a nome del Consiglio federale della Fipap – le parole del presidente Enrico Costa – mi unisco al dolore per la scomparsa del Notaio Vincenzo Toppino, ricordandone la passione e la generosità rivolta al mondo della pallapugno. Non meno importante fu il suo sostegno per la salvaguardia dello storico sferisterio Mermet, uno degli impianti sportivi più antichi d’Italia».