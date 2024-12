Collegno Rugby: i risultati del weekend

Seniores Maschile: Cus Torino-Collegno 39-14

Domenica 8 dicembre, ore 14:30

In trasferta contro il Cus Torino, la nostra squadra Seniores ha dato prova di carattere nonostante la sconfitta. Sulla carta, il match era proibitivo, ma i ragazzi hanno saputo tenere testa a una formazione tecnicamente superiore, dimostrando una grande compattezza di squadra.

Gli allenatori Zoccoletti, Barbera e D’Aveni si sono detti soddisfatti:

«Abbiamo rispettato il piano di gioco, rimanendo ordinati e razionali anche nei momenti di difficoltà. Pur subendo alcune situazioni a causa di errori individuali, la squadra ha mostrato segni di crescita. L’adattamento alle dimensioni del campo, un aspetto spesso ostico per noi che ci alleniamo in un campo più stretto del regolamentare, è stato positivo.»

Il risultato lascia margini di miglioramento, ma anche la consapevolezza che il percorso intrapreso è quello giusto. Il gruppo cresce e il lavoro in settimana continua a dare frutti.

Under 16: NRG-Como 24-64

Sabato 7 dicembre, ore 18:00

Una partita dall’andamento altalenante per l’U16, che ha iniziato in salita subendo due mete nei primi minuti. La reazione della squadra è stata buona, con un primo tempo chiuso in recupero e una ripresa iniziata sotto i migliori auspici, culminata con una meta. Tuttavia, il calo mentale nel finale ha permesso agli avversari di dilagare.

Nonostante il risultato negativo, rimane il valore delle fasi in cui la squadra ha costruito gioco e tenuto il ritmo. L’obiettivo è lavorare sulla costanza e sulla capacità di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita.

Under 18: Due Squadre, Due Storie

Monferrato-NRG 17-26

Domenica 8 dicembre, ore 12:30 (Finale 1°/2° posto)

Grande soddisfazione per la formazione U18 che ha conquistato l’accesso al campionato élite 2 ribaltando il risultato dell’andata contro il Monferrato. Dopo un buon primo tempo, il secondo ha visto qualche difficoltà, ma la squadra ha saputo gestire la pressione e portare a casa una vittoria fondamentale.

Gli allenatori Bianco, Ursache e D’Aveni hanno commentato:

«La partita è stata dura, ma il risultato premia il lavoro svolto. La qualificazione all’élite 2 è il giusto riconoscimento per i ragazzi.»

NRG Academy-Biella 12-56

Domenica 8 dicembre, ore 12:30 (In casa)

Un match complesso contro un Biella solido e ben strutturato. Nonostante il risultato severo, la squadra ha avuto diverse occasioni per segnare che, con maggiore precisione, avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita.

«Il Biella merita i complimenti per la prestazione, ma il risultato non rispecchia del tutto quanto visto in campo. Dobbiamo lavorare sulla concretizzazione delle opportunità nei momenti chiave», hanno dichiarato D’Aveni, Bianco e Ursache.

Franchigia Femminile Le Fenici

Giovanili: Una Giornata di Crescita e Successi

Le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 sono scese in campo sabato 9 dicembre, alle 15:30, per la terza giornata dell’attività giovanile femminile.

Le ragazze dell’Under 14 si sono distinte vincendo tutte le partite, mostrando grande entusiasmo e capacità di applicare quanto appreso in allenamento.

L’Under 16, dopo un inizio difficoltoso, ha trovato progressivamente fiducia, migliorando il proprio gioco nel corso del pomeriggio.

Gli allenatori Sarnataro e Borrelli hanno elogiato l’impegno delle giovani atlete:

«Hanno messo in campo il lavoro fatto in allenamento. Siamo soddisfatti, ma c’è ancora margine per crescere.»

Seniores Femminile: Le Fenici-Parabiago 12-57

Domenica 10 dicembre, ore 14:30

Contro un Parabiago più esperto e strutturato, Le Fenici hanno lottato con coraggio, nonostante le difficoltà legate a un organico ridotto. Non è bastato per arginare gli avversari, ma la determinazione delle ragazze merita un plauso.

«Sapevamo che sarebbe stata una sfida ardua, ma non abbiamo mai smesso di provarci. Ora è tempo di guardare avanti e continuare a lavorare», ha dichiarato lo staff tecnico.

Il weekend appena trascorso offre spunti di riflessione e motivi di orgoglio per il nostro movimento. Dalle giovanili ai Seniores, passando per il rugby femminile, ogni squadra ha dimostrato impegno e passione, ingredienti fondamentali per crescere e migliorare.

Con un calendario fitto di appuntamenti, il prossimo obiettivo è trasformare queste esperienze in occasioni di crescita, dentro e fuori dal campo. Complimenti a tutti i giocatori e allenatori per il lavoro svolto!