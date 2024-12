Oleggio Magic Basket, infrasettimanale a Varese

Terza sfida del girone di ritorno della prima fase in turno infrasettimanale. Mercoledì 11 dicembre alle 20 alla Itelyum Arena l’Oleggio Magic Basket è atteso da Campus Varese, la formazione che all’andata aveva fatto rimediare agli Squali una sconfitta. L’obiettivo dei biancorossi è ben determinato.

Lancia la carica Mattia Grassi: «Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, basandoci tanto su quello che non aveva funzionato all’andata, - dice lo Squalo - mi aspetto una partita equilibrata a ritmi altissimi perché siamo entrambe due squadre molto giovani e che hanno come punto importante del loro gioco la corsa soprattutto in contropiede».