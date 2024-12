Oleggio Magic Basket: undicesima vittoria di fila!

Per Varese in campo ci sono Tapparo, Villa, Assui, Scola T. e Kouassi; Squali con Casella, Toffanin, Garavaglia, Lonati e Suigo. Varese parte 5-0 con gli Squali che sporcano la casellina con Suigo ai liberi (5-2). Varese trova più soluzioni, Oleggio è un po’ “distratta” e fatica (15-8). Van Elswyk ai liberi sigla il 17-10, ma Varese spinge e alla prima sirena è 26-16. Garavaglia va a canestro in un amen e gli Squali si sbloccano trovando la rete con più continuità. Karem in contropiede accorcia 36-32 ed è pausa Varese e Lonati dà il via alla sua serata con un parziale che vale il sorpasso (38-40). E' punto a punto fino alla pausa lunga (44-48).

Spingono gli Squali al rientro (48-57), ma Assui tiene vivi i suoi (53-57). Toffanin “spedisce” indietro gli avversari e Roncari richiama la squadra; è battaglia di triple fra Assui e Lonati (60-67), ma Varese torna ancora a contatto per il 68-71. Terza sirena 62-71. Squali ancora pronti a prendere il largo e a due minuti dalla fine il tabellone dice 77-87. La partita non è finita ma gli oleggesi sono bravi a gestire e possono fare festa: 82-93.

Campus Varese 82

Oleggio Magic Basket 93

Parziali (26-16; 18-32; 18-23; 20-22)

Varese: Carità, Bosio 9, Tapparo 8, Scola Rocchetti Tj 15, Mantovani, Avvinti, Kouassi 2, Villa 12, Scola Rocchetta T 4, Prato 2, Assui 30. All. Roncari.

Oleggio: De Ros, Casella 4, Karem 8, Pilotti 5, Toffanin 4, Borsani, Suigo 9, Lonati 25, Garavaglia 22, Ceccato 2, Van Elswyk 14, Kovachev. All. Catalani.