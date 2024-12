Alice Milani è una nuova giocatrice del BCC Derthona

LA CARRIERA

Figlia d’arte, di Achille Milani (grande giocatore di Udine e Torino tra gli anni Ottanta e Novanta), è nata a Udine il 2 giugno 1999. Milani svolge la trafila nel settore giovanile a San Martino di Lupari. Indossa la canotta delle Lupe per cinque stagioni consecutive, facendo anche il proprio debutto senior sia in A2 che in A1.

Nel 2020/21 fa il proprio primo ritorno a casa, a Udine, mentre nelle due stagioni seguenti si trasferisce a San Giovanni Valdarno. In Toscana si afferma come una giocatrice solida: nel 2021/22 chiude l’anno a oltre 10 punti di media con il 43% da tre punti. Al termine di quell’anno, San Giovanni Valdarno conquista la promozione in Serie A1.

Inizia il 2023/24 a Ponzano Veneto, dove in 20 presenze fa registrare 9 punti di media con il 36% da tre punti. A febbraio 2024 torna nuovamente a Udine, vincendo subito la Coppa Italia di A2 battendo in finale proprio l’Autosped BCC Derthona, al termine di una gara storica conclusa dopo tre supplementari. Agli ordini di coach Massimo Riga, Alice si consolida come una delle giocatrici di maggiore talento della squadra: nelle dodici presenze tra regular season e playoff totalizza oltre 15 punti a partita, confermandosi una specialista nel tiro da fuori (37% da oltre l’arco).

Le buone prestazioni offerte le valgono la conferma nell’ambiziosa Società friulana anche per questa stagione, in cui viaggia a 13.7 punti di media e nove gare su dieci concluse in doppia cifra. Milani ha fatto registrare il proprio season high (22 punti) nell’ultimo incontro disputato, e vinto, sul campo di Matelica. Milani vanta anche due presenze con la Nazionale Under 20 e ha condiviso parte del suo percorso a San Martino con Arianna Arado e Caterina Dotto, che ritrova ora in questa esperienza.

Ora Alice arriva all’Autosped BCC Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Si ringrazia il presidente della Libertas Basket School Udine, Leonardo De Biase, per aver favorito l’arrivo della giocatrice in maglia BCC Derthona.