La Bertram vuole restare attaccata al treno Final Eight

La Bertram Derthona si appresta ad ospitare l’ Umana Reyer Venezia per l’undicesima giornata della Serie A Unipol. Domani alle ore 20:45 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato è scontro diretto tra formazioni che si seguono da vicino in classifica, con la nona posizione di Tortona a precedere di due punti l’undicesima di Venezia, rispettivamente a quota 10 e 8. A cinque partite dal termine del girone d’andata la cui classifica determinerà le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, è dunque sfida tra avversarie accomunate dalla volontà di rimanere attaccate al treno delle “magnifiche otto” che andranno alla kermesse tricolore di Torino. Le squadre arrivano al match accomunate anche dall’impegno infrasettimanale giocato in Europa, ma con risultati agli antipodi, con il Derthona che ha proseguito nell’imbattibilità stagionale in Champions League con la preziosa vittoria a Chemnitz e la Reyer che invece ha perso in casa con il Cedevita Olimpia Lubiana in Eurocup, uscendo attualmente anche lì dalla zona-playoff.

ALTA QUOTA K2

I lagunari del coach croato Neven Spahija sono ancora in cerca della forma migliore, malgrado possano contare sull’affermazione di Mfiondu Kabengele tra i primissimi giocatori del campionato (primatista assoluto in valutazione, rimbalzi totali e rimbalzi offensivi). Il centro veneziano sarà protagonista di uno dei duelli più attesi del match, quello ad altissima quota dentro l’area tra i suoi 208 cm e i 211 di Ismael Kamagate, che ai numeri del canadese risponde con cifre altrettanto sfavillanti sia in campionato che in Champions League. Il 23enne pivot francese ha appena fatto registrare due nuovi record assoluti in una singola stagione nei nove anni di esistenza della massima coppa europea per club della FIBA: con le 5 stoppate contro Chemnitz è diventato infatti il primo giocatore nella storia della competizione ad averne rifilate cinque o più in almeno tre partite, così come è diventato anche il primo ad aver collezionato tre gare con almeno 10 punti, 5 rimbalzi e 5 stoppate. Per lui anche il titolo di attuale miglior rimbalzista offensivo e stoppatore della Champions.

EX VINCENTI

Gara dal sapore ovviamente particolare per il coach bianconero Walter De Raffaele, vincitore di due scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup nel suo lungo trascorso sulla panchina dei lagunari, dove uno dei due titoli nazionali e la coppa europea l’ha condivisa con Paul Biligha, l’altro ex orogranata della Bertram.

MATCH SPONSOR

Riccoboni Holding sarà match-sponsor della sfida. L’azienda parmense specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, partner del Derthona Basket dal 2022, omaggerà i partecipanti al DB Game dell’intervallo con una t-shirt personalizzata e premierà il vincitore con uno dei capi d’abbigliamento del merchandising del Derthona Basket.

DICHIARAZIONI

«Venezia è una squadra di altissimo livello, costruita con un roster per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, Serie A ed Eurocup», sono le parole della vigilia del tecnico De Raffaele. «Avversaria con tanti giocatori che possono far male, una delle cose importanti sarà contenere difensivamente il loro talento offensivo che si esprime in tanti modi, in campo aperto con Ennis, Parks e lo stesso Wiltjer, in area con la presenza di Kabengele, che sta facendo una stagione eccellente. Difficile, quindi, potersi concentrare su un elemento soltanto della loro rosa. Sarà importante pure pareggiare l’impatto fisico e la lotta a rimbalzo, perché è una squadra strutturata fisicamente in maniera elevata. Dalla positiva partita in Germania - continua - dobbiamo portarci dietro per il campionato la connessione e la concentrazione mantenute in tutti i momenti dell’incontro, con il desiderio di continuare a collaborare e difendere soprattutto quando gli avversari hanno provato a rientrare. Questo è fondamentale per avere continuità, perché quello che c’è mancato, al di là di coppa o campionato, casa o fuori, è questa attenzione continua nell’affrontare ogni partita in quanto ogni partita, in particolare in Serie A, è aperta in qualsiasi direzione».