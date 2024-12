La Novipiù Monferrato Basket ospita Agrigento

Domenica 15 Dicembre alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket torna a giocare davanti al proprio pubblico nel sedicesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West per affrontare la Moncada Energy Agrigento .

I siciliani allenati da coach Daniele Quilici dopo un avvio di stagione a fasi alterne sono riusciti a trovare continuità inanellando due vittorie casalinghe consecutive contro Crema e nel recupero di mercoledì contro la Bakery Piacenza con altrettante prove convincenti. La Moncada Energy ha inserito la guardia Gabriele Romeo, con trascorsi in A2, che ha portato più esperienza ad una squadra giovane e guidata dall'inossidabile bandiera agrigentina Albano Chiarastella, e ancora orfana dell'altro italoargentino Nicolas Morici. Nel quintetto in regia si alterneranno Emanuele Caiazza, confermato dalla passata stagione, e Fabrizio Piccone, arrivato in estate da Piombino e miglior marcatore dei suoi con 14.6 punti di media. Ad alternarsi con Romeo nello spot di guardia ci sarà il giovane talento scuola Olimpia Milano Samuele Miccoli, classe 2006 e alla prima stagione in categoria. Alessandro Scarponi nel ruolo di ala piccola, buon tiratore dalla distanza con il 40% di realizzazione da 3 punti, dalla panchina Dennis Erhaghewu. Reparto lunghi guidato dal capitano Chiarastella, in quintetto con lui ci sarà il centro Giulio Martini, e nelle rotazioni l'ala estone di formazione italiana Mait Peterson e l'italoamericano Robert Disibio, arrivato in estate da oltre oceano, che sta crescendo partita dopo partita.

Se Agrigento vorrà confermare la striscia positiva aperta, la Novipiù Monferrato Basket ha bisogno di riscattarsi dalla prestazione opaca offerta sabato scorso ad Omegna. Complice la lunga lista di assenti sotto canestro, saranno chiamati a fare gli straordinari ancora una volta Wojciechowski e Dia, con Pepper e Stazzonelli eventualmente fuori dalla loro posizione ideale. Fondamentale sarà il contributo degli esterni, specialmente in fase offensiva. In settimana KO anche coach Fabio Corbani, ancora convalescente dopo un intervento chirurgico, ma cercherà in tutti i modi di essere al fianco dei ragazzi rossoblù in questa delicata sfida.

Domenica durante la partita sarà possibile acquistare presso il corner dedicato all'interno del palazzetto gli ultimissimi Pack Natalizi al costo di 20€ contenenti la t-shirt limited edition con le caricature dei giocatori Monferrato Basket, il portachiavi di Monfy e due biglietti da utilizzare per l'ingresso a partite a scelta. Ritornano inoltre in vendita le felpe rosse e blu dedicate ai tifosi monferrini.

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.