Reale Mutua Torino: trasferta insidiosa a Cremona

Questo weekend va in scena la 16^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, con la Reale Mutua Basket Torino che si appresta ad affrontare la sua seconda trasferta consecutiva prima di tornare sotto la Mole per i turni natalizi. I ragazzi di coach Matteo Boniciolli, dopo una sconfitta con qualche rimpianto al supplementare contro Pesaro, questa volta renderanno visita alla Ferraroni Juvi Cremona , squadra reduce da un periodo non molto semplice in termini di risultati, ma comunque capace di mettere in difficoltà i propri avversari. I gialloblù dovranno aspettarsi quindi una sfida insidiosa al PalaRadi di Cremona, con palla a due domenica 15 dicembre alle ore 18.00 e diretta streaming su LNP Pass .

La Reale Mutua arriva a Cremona con la consapevolezza e la fiducia di essere in continua crescita, nonostante la sconfitta contro Pesaro abbia lasciato un po’ di amaro in bocca per come si è sviluppata la sfida contro la VL. Torino, arrivando da 4 vittorie nelle precedenti 5 partite, aveva offerto probabilmente il suo miglior basket della stagione nella prima metà di gara contro la Carpegna Prosciutto, specialmente a livello offensivo, con eccellente fluidità di gioco e percentuali chirurgiche al tiro. La rimonta subita e la conseguente sconfitta dopo un supplementare sono state difficili da digerire. I torinesi sono così tornati in città motivati per riscattarsi dopo l’occasione persa domenica scorsa.

Nonostante la sconfitta, sono state diverse le note positive della sfida contro Pesaro, una in particolare è stata la prestazione di Matteo Montano. Dopo un inizio di stagione complicato, l’esperto scorer si è acceso di recente e domenica scorsa ha firmato il suo secondo ventello in tre partite, firmando 24 punti con 5/6 da tre. Proprio il veterano nativo di Bologna ha parlato di come la Reale Mutua voglia dare continuità alla propria crescita, andando a caccia dei due punti a Cremona: «Ci attende una partita insidiosa contro una squadra che viene da un momento difficile e che vuole tornare alla vittoria davanti al suo pubblico. Noi vogliamo continuare il nostro percorso. Penso che stiamo crescendo partita dopo partita, anche se non siamo riusciti a conquistare i due punti a Pesaro. Proprio per riscattarci, vogliamo concretizzare questa nostra crescita andando a cercare una vittoria domenica».

Anche Federico Tosarelli, assistente di coach Boniciolli, ha sottolineato le insidie della sfida di domenica, evidenziando la capacità di Cremona di mettere in difficoltà avversari di livello: «Non dobbiamo farci ingannare dai recenti risultati di Cremona, squadra che nell'ultima partita di mercoledì scorso ha dimostrato di essere viva, affrontando a viso aperto una corazzata come Cantù. Difensivamente sono molto aggressivi, offensivamente cercano di far valere le iniziative dei loro esterni, Polanco e Brown su tutti, attaccando spesso sin dai primi istanti dei possessi. Noi dobbiamo ripartire dalla prova offensiva mostrata a Pesaro, che è stata la migliore della nostra stagione considerando soprattutto i primi tre quarti, dove abbiamo giocato una pallacanestro di eccellente livello per condivisione della palla, costruzione e percentuali al tiro. Dobbiamo ritrovare invece la nostra intensità difensiva, cioè la caratteristica che ci ha permesso di conquistare vittorie e che ci è mancata in alcuni momenti a Pesaro. Abbiamo lavorato in settimana proprio per ritrovare la nostra consistenza a livello difensivo».

GLI AVVERSARI – FERRARONI JUVI CREMONA

Ad attendere la Reale Mutua al PalaRadi c’è la Ferraroni Juvi Cremona di coach Luca Bechi, tecnico ben noto agli appassionati di basket torinesi, avendo allenato sotto la Mole nel biennio 2014-2015, conquistando una promozione in Serie A nel 2015. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, con 4 vittorie nelle prime 6 partite di campionato, la Ferraroni ha rallentato la sua marcia, inciampando in qualche battuta d’arresto di troppo che ha trascinato i cremonesi al 15° posto in classifica con un bilancio di 5-10. La Juvi è comunque una squadra che nasconde insidie e che affronta ogni sfida senza timori. Le iniziative dei due esterni stranieri, Isiah Brown e Eddy Polanco (rispettivamente 16.7 e 15.3 punti di media), sono le principali armi offensive della Juvi. In cabina di regia, coach Bechi può contare sull’intelligenza di Federico Massone. A completare il reparto esterni ci sono Gianmarco Bertetti, play “tascabile” e capace di rendersi pericoloso dalla panchina, e il classe 2000 Alfonso Zampogna. L’unico giocatore confermato dalla scorsa stagione è Lorenzo Tortù, ala versatile e con punti nelle mani (3° scorer della squadra dopo il duo straniero con 11 punti a partita). Nel ruolo di centro si alternano due lunghi con caratteristiche e stili di gioco diversi: Simone Barbante è un giocatore a cui piace aprire il campo e tirare dalla media e lunga distanza, mentre Alessandro Morgillo è un centro “d’area”, che fa valere la sua fisicità sotto canestro. Andrea La Torre e Yannick Giombini completano le rotazioni dei lunghi.

INJURY REPORT

Lo staff gialloblù punta ad avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).