Cuneo Volley si prepara alla trasferta a Pineto

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara alla trasferta abruzzese, in programma per domenica 15 dicembre alle ore 18.00 , ospite della Abba Pineto . Un match non semplice a partire dalla distanza del viaggio da percorrere e soprattutto il campo di gioco, in un palazzetto molto caldo e con “fisionomia” diversa da quello cuneese, che ne fa un fortino per i padroni di casa.

Sulla battaglia si è espresso il palleggiatore biancoblù, Roberto Mastrangelo: «Veniamo da una buona settimana di allenamento, grazie anche al morale un pò più alto dopo la vittoria; stiamo lavorando per continuare a far bene dove siamo bravi e migliorare quelle cose che ancora non riescono alla perfezione. La trasferta di Pineto sarà difficilissima, incontriamo una squadra che gioca bene, con degli ottimi singoli e che in casa ha una marcia in più grazie ad un palazzetto caldissimo. Riuscire a fare punti in trasferte così complicate può permetterci di fare un passo in avanti in classifica e anche come squadra in generale. La partita con Macerata è stata uno step importante: con due sconfitte consecutive sulle spalle partire sotto di un set giocando abbastanza male poteva portare ad un risultato diverso ma siamo stati bravissimi a reagire tornando a fare il nostro gioco che nelle ultime uscite era un pò mancato, penalizzandoci forse troppo perchè con Ravenna e Prata ce la siamo giocata comunque punto a punto. Ormai siamo quasi al giro di boa e dobbiamo fare uno sforzo importante per chiudere il girone d'andata nella miglior posizione possibile».

La penultima giornata del girone di andata della regular season 24/25, inizierà alle 19.00 di domani, sabato 14 dicembre, al PalaCatania con il match tra Aci Castello e Ravenna per proseguire con gli altri 6 incontri la domenica. Tre le gare con fischio d’inizio alle ore 16.00: Brescia vs Porto Viro, Aversa vs Cantù e Reggio Emilia vs Palmi. I cuneesi scenderanno in campo a Pineto alle ore 18.00 di domenica 15 dicembre, in contemporanea a Prata di Pordenone sul taraflex di Macerata e Siena in casa di Fano.

Tutte le partite della Serie A2 maschile sono in diretta gratuita su Volleyball World TV, quella dei cuneesi sarà trasmessa in diretta sul maxischermo presso il “Circolo la Fenice” di Vignolo.

Per il sempre super attivo pubblico biancoblù l’invito a taggare nelle stories instagram di dove e come si sta seguendo la partita, il @cuneovolley così da poter ri-condividere tutto l’affetto da casa.