Collegno Basket: finale amaro, Varese vince di misura

Il Collegno Basket si arrende nel finale contro Campus Varese ed esce sconfitto dall’Enerxenia Arena di Masnago (VA) con il punteggio di 65-60 per i padroni di casa. Nonostante una partita intensa e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, i Lions non sono riusciti a portare a casa i due punti. Collegno ha giocato una buona gara, soprattutto nei primi minuti e durante il terzo periodo, ma la mancanza di continuità nei momenti chiave ha penalizzato i biancorossi nel finale. Per Varese è determinante Assui (25 punti, 9 rimbalzi), supportato da Prato (13) e Scola Tiago (11). Per Collegno Castellino (15 punti), Fracasso (13) e capitan Tarditi (doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi) hanno tenuto i Lions in partita fino ai minuti finali.