La DiaSorin Cup illumina il PalaFenera

Una sessantina di partecipanti in rappresentanza di 17 società da tutta la penisola – la più numerosa Chieri con otto atleti, le più lontane Cagliari e Salerno – sono stati “mischiati” in sei squadre composte in modo omogeneo dall’azzurro Federico Blanc, dal commissario tecnico della nazionale maschile Marcello Marchesi, e da Amauri Ribeiro, due volte allenatore dell’Italia femminile alle Paralimpiadi.

In perfetto spirito natalizio, alle sei formazioni sono stati dati nomi a tema: Re Magi, Babbi Natale, Elfi, Renne, Pupazzi di neve e Stelle comete.