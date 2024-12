L'MTS Tecnicaer Santena continua a volare in B1

Non si ferma l’avanzata dell' Mts Tecnicaer Santena , che tra le mura del PalaSer conquista una netta vittoria contro la Volley Academy V&V Sondrio , chiudendo la partita sul 3-0. Grazie a questo successo, Destefanis e compagne consolidano il terzo posto in classifica, ora in solitaria, dopo la sconfitta della formazione di Palau contro il Rothoblaass Volano per 3-0.

Le tigri santenesi dominano i primi due set, entrambi vinti con un convincente 25-15. Nel terzo set, però, le padrone di casa si complicano la vita, chiudendo la frazione con un sofferto 27-25.

Il coach santenese ha commentato: «Questi tre punti ci permettono di rimanere in striscia positiva. In questo girone è fondamentale mantenere alta la guardia: ogni partita va combattuta dal primo all'ultimo punto, come dimostra il terzo set contro Valtellina. Chiudiamo il 2024 in trasferta contro Cabiate: mi aspetto una gara difficile, ma come ogni settimana, ci prepareremo al meglio per affrontarla».

Nel primo set, l'Mts Santena inizia con qualche difficoltà, permettendo alle avversarie di portarsi in vantaggio 7-4, costringendo coach Manno a chiamare il primo time out. Da quel momento, le tigri iniziano a macinare punti, raggiungendo il pareggio (14-14). Il sorpasso avviene sul 15-14, seguito dal time out richiesto dalla panchina avversaria, dopo un errore in attacco. Con il servizio di Granieri, l'Mts Santena mette a segno un parziale di 8 punti, chiudendo il set con un muro di capitan Destefanis e Riva.

Nel secondo set, dopo un avvio punto a punto, l'Mts Tecnicaer prende il largo con il servizio di Granieri, portandosi sull’11-8. Sul 15-8, entra Tonelli per Malinov e, sul 17-10, coach Manno effettua un doppio cambio con Venco e Greco al posto di Nardoianni e Granieri. La formazione di casa gestisce il set con agilità, aggiudicandosi il parziale ancora con un 25-15.

Nel terzo set, Venco subentra a Granieri e l'Mts Santena mantiene un vantaggio di 3-4 punti. Sul 22-19, le tigri subiscono due muri, costringendo coach Manno a chiamare un time out. Nonostante alcune imprecisioni in difesa, Santena raggiunge il match point grazie a un attacco di Riva, ma un errore in difesa permette alle ospiti di pareggiare (24-24). È Malinov, con un tocco preciso sul muro avversario, a chiudere set e match sul 27-25.

La prossima sfida per Destefanis e compagne sarà in trasferta contro Cabiate.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 10

MTS TECNICAER SANTENA 3

VOLLEY ACADEMY V&V SONDRIO 0

Parziali (25/15 25/15 27/25)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 2, Vione, Malinov 10, Venco 1, Nardoianni 5, Greco 2, Riva 18, Cantamessa 7, Destefanis 9, Tesanovic. Liberi: Formaggio, Lazzarin. Allenatori: Manno, Destefanis, Cusolito.

Volley Academy V&V Sondrio: Bertasi 11, Milani 9, Gambarotto, Resmini 7, Imparato 6, Manni, Fatone 3, Vukovic 5, Cerutti, Brezza 1. Libero: Moreschi. Allenatori: Iosi, Bertolini.

Arbitri dell'incontro: Monti da Malgrate, Rovagnati da Oggiono.

Durata dell'incontro: 1h24