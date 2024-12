Monferrato Basket, dopo tre supplementari la spunta Agrigento

Non bastano i 30 punti personali di Simone Vecerina e il rientro del capitano Martinoni per tornare alla vittoria, brava Agrigento a rimanere agganciata alla partita, a non far scappare i padroni di casa quando ci hanno provato e ha dare la zampata definitiva nell'ultimo overtime.

La Novipiù ha iniziato la partita con grande intensità, chiudendo il primo quarto in vantaggio 17-16 grazie a una difesa attenta e alle incursioni di Simone Vecerina, autore di una prova da incorniciare con 30 punti complessivi (7/12 da due, 4/8 da tre). Anche nel secondo periodo i rossoblù hanno mantenuto alta la concentrazione, allungando leggermente sul 37-32 all'intervallo lungo.

Nel terzo quarto, Agrigento ha mostrato tutta la propria capacità di reazione, guidata da un Gabriele Romeo ispiratissimo (24 punti e 8/11 da due). Nonostante ciò, la Novipiù è riuscita a mantenere un leggero vantaggio, chiudendo sul 58-54. Nell’ultimo periodo Monferrato ha faticato a trovare il canestro, segnando solo 11 punti nel parziale. Agrigento ha approfittato del momento per pareggiare i conti e portare la gara all’overtime. Dopo due supplementari terminati ancora in parità, la Fortitudo Agrigento è stata brava a staccare definitivamente la Novipiù e portare a casa i 2 punti. Da sottolineare anche le prestazioni di Marco Rupil e Umberto Stazzonelli che chiudono rispettivamente a quota 24 e 23 punti.

Ora i ragazzi di coach Fabio Corbani saranno impegnati nella difficile trasferta di Treviglio, prima di tornare sul parquet amico sabato 28 Dicembre per sfidare Saronno.

Coach Fabio Corbani: «Complimenti ad Agrigento, bravi a non mollare mai, hanno avuto la forza di rimanere aggrappati anche quando sembrava potessimo chiuderla con un paio di allunghi, per noi è stata una partita ovviamente lunghissima per le nostre attuali condizioni fisiche. Dal punto di vista dell'impegno non ho assolutamente niente da dire, ma ci manca ancora un po' di grinta ed emozioni per chiudere certe partite. La Serie B è questa: un campionato competitivo, dove chiunque può vincere con chiunque.»

Novipiù Monferrato Basket 94

Moncada Energy Agrigento 100

Parziali (17-16, 20-16, 21-22, 11-15, 25-31)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 30 (7/12, 4/8), Marco Rupil 24 (5/8, 1/11), Umberto Stazzonelli 23 (9/13, 0/7), Niccolo Martinoni 5 (1/3, 0/2), Jakub Wojciechowski 5 (1/3, 1/7), Francesco Guerra 3 (0/0, 1/2), Dalton Pepper 2 (0/2, 0/5), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/0), Pietro Basta 0 (0/1, 0/0), Leonardo Vurchio 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Moncada Energy Agrigento: Gabriele Romeo 24 (8/11, 1/5), Fabrizio Piccone 17 (4/9, 1/6), Giulio Martini 14 (7/12, 0/0), Samuele Miccoli 10 (5/7, 0/1), Robert Disibio 7 (2/5, 1/3), Emanuele Caiazza 7 (2/3, 0/1), Albano Chiarastella 6 (3/9, 0/2), Mait Peterson 6 (1/3, 0/0), Nicolas Morici 6 (0/0, 1/1), Alessandro Scarponi 3 (0/1, 1/3), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0)