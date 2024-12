Club76: i risultati del weekend

Le ragazze del duo Moglio – Ollino in Serie B2 l’hanno spuntata 2-3 contro GS Cagliero Milano. Il Chieri76 si aggiudica una gara combattuta e divertente, vinta meritatamente soffrendo. Le chieresi giocano una gara dai due volti: lucide e volitive nei primi due set, indecise e insicure nella seconda parte del match. Il solo tie break ha messo in mostra la superiorità delle collinari. I due punti sono guadagnati, ma rimane il rimpianto di avere sfiorato la posta piena giocando un buon quarto set. Top scorer per Chieri Vanessa Zussino in gran spolvero con 18 punti, seguita da Giannelli con 12 e Biagianti con 11 punti. Prossima gara al PalaFenera di Chieri sabato 21 dicembre alle 18,30 contro Lilliput Settimo.

L’Under 18 di Chieri attende la prossima gara di martedì 17 dicembre alle 21 a Pinerolo contro UnionVolley.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che hanno vinto 3-1 contro Alessandria Volley. Si conclude con una vittoria il girone di ritorno per le “clubbine”. Nonostante le difficoltà incontrate nei primi due set, la squadra ha saputo reagire con determinazione. Superato il momento critico, le atlete si sono imposte con decisione negli ultimi due set, guadagnando così i tre punti in palio. Questo risultato consente di confermare il primo posto nel girone, un traguardo che premia l'impegno e il lavoro costante di tutta la squadra.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto al tie break 3-2 contro Volley Almese Massi. Trasferta complicata per le giovani ragazze della Serie C, che guadagnano soltanto un punto fuori casa contro l’Isil Volley Almese Massi. Le atlete non sono riuscite a esprimersi al massimo delle loro potenzialità e la tensione ha avuto la meglio in alcuni momenti cruciali.

L’Under 16 Club76 Playasti ha ceduto 3-2 contro CRF Gunetto Cervere. Giornata da dimenticare, ma se sbagliando si impara forse è da ricordare molto bene. Approccio sufficiente e gara tutta in salita.

Ottima partita anche in Under 14 per il Club76 Fenera Chieri Gold, che ha vinto 3-0 contro Volley Parella Torino.

ALTRI RISULTATI

Sabato 14 dicembre

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti 2012 vs Dronero Dragons 3-0

Under 14 F. C.R. Piemonte Girone RA: Alessandria Volley vs Club76 L’Alba Volley 0-3

Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: Club76 Gold MTS Ser vs Pianeta Volley 2011 0-3

Under 13 F. C.T. Torino Girone G: Fenera Chieri 76 JR vs San Giorgio Volley Chieri 3-0

Domenica 15 dicembre

Under 16 F. C.T. Torino Girone K: Polisportiva Carignano vs Club76 Gold Mts Ser 3-0

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C:Club76 Playasti provinciale vs Volley Marene 3-0

Under 14 F. C.T. Torino Girone K: Club76 Fenera Chieri Gold vs Volley Parella Torino 2012 3-0

Under 13 F. C.T. Torino Eccellenza A: Cus Torino Blu vs Club76 Fenera Chieri Gold 0-3