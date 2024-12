Monferrato Basket: sabato trasferta tosta in quel di Treviglio

Sarà una trasferta tosta per i ragazzi di coach Fabio Corbani che affronteranno la seconda della classe, la squadra brianzola ha raccolto 13 vittorie e viaggia stabilmente al secondo posto in classifica dietro Legnano. Treviglio arriva dalla sconfitta di Capo d'Orlando che ha interrotto una serie positiva che durava da ben 10 giornate. Coach Davide Villa ha a disposizione un roster profondo e di qualità. In regia in giovane play Tommaso Vecchiola si sta affermando tra i migliori del torneo. La guardia Lionel Abega unisce tecnica ed esplosività atletica, 14 punti di media per lui e 46% da 3 punti. Nel ruolo di ala piccola agirà Denis Alibegovic, nelle rotazioni Matteo Cagliani e l'esperienza di Davide Reati. Reparto lunghi guidato da Sandi Marcius, centro croato da 13 punti e 9 rimbalzi a partita, al suo fianco l'esperienza Luigi Sergio che si alternerà con il classe 2005 scuola Vanoli Cremona Giacomo Zanetti. Chiude il roster il lungo Luca Manenti.