Riprende il 7 gennaio la campagna europea della Bertram

Il Play-In della Bertram Derthona contro il Peristeri Domino’s nella Basketball Champions League comincerà con la gara-1 casalinga di martedì 7 gennaio. Alle ore 20:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato la squadra bianconera inizierà la serie al meglio delle tre gare con i greci, contro i quali strappare la qualificazione alla Top 16 della massima coppa europea per club della FIBA. Gara-2 è in programma martedì 14 gennaio alle 18:30 (19:30 locali) alla Andreas Papandreou Indoor Hall di Peristeri, città all'interno della conurbazione di Atene. Per l'eventuale e decisiva gara-3 per il passaggio alla seconda fase a gironi della BCL si tornerebbe mercoledì 22 gennaio alle 20:30 sul parquet di Casale, grazie al vantaggio del fattore campo che la Bertram si è guadagnata con il secondo posto nel Girone G dietro al BAXI Manresa con un record di 5 vinte e 1 persa, rispetto alla terza piazza nel Girone H degli ellenici, finiti dietro con un bilancio di 2-4 a Murcia e Manisa e davanti all'FMP Belgrado.