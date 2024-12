Oleggio Magic Basket chiude il 2024 a Collegno

Tantissima voglia di chiudere il 2024 con un altro sorriso! Nella quinta giornata di ritorno di serie B Interregionale (prima fase) l' Oleggio Magic Basket è ospite del Collegno Basket sabato 21 dicembre alle 20.45 . Sarà un match in un clima particolare: la società avversaria festeggerà infatti i suoi 50 anni di storia .

A presentare la sfida coach Riccardo Nalon: «Sarà una partita difficile, come tutte quelle giocate finora e per di più ci troveremo davanti una squadra che, data l'occasione, vorrà fare non bene ma benissimo. Noi, - dice - dovremo essere bravi ad approcciare la partita nel modo migliore imponendo subito atletismo e ritmo. Vogliamo chiudere bene l'anno solare".