Cuneo vince in casa con Aversa

Vittoria netta per Sottile e compagni che regolano l’ultima giornata del girone di andata contro Aversa in tre set. Una vittoria importantissima, soprattutto in previsione del girone di ritorno che inizierà tra cinque giorni, con i cuneesi che torneranno a giocare in casa a S.Stefano, giovedì 26 dicembre alle ore 18.00, contro Brescia capolista.

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo tornerà a giocare in casa per il Big match di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre alle 18 contro Brescia. Prevendita attiva su Liveticket sia!

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello schiera: Garnica palleggio, Motzo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Frankowski e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

Nel primo set i cuneesi partono avanti e mantengono il controllo del gioco fino alla fine della frazione, chiudendo 25-21.

Il secondo parziale vede nuovamente i padroni di casa partire da subito decisi e offensivi. Sul finale di set qualche incertezza in più e distrazione di troppo, portano Aversa a farsi sotto fino al -1 (23-22). Time out, poi Pinali dai nove metri al Set ball 24-22, ma viene annullato. Ci pensa Sette a chiudere 25-23.

Il terzo set parte da subito combattuto (6-6), segno del valore delle due compagini. Un punto alla volta Cuneo si porta avanti, ma i campani restano attaccati (23-22).



Mvp di serata Capitan Daniele Sottile, premiato da Elisa e Ivan Morisiasco di Moris, sponsor del match day. Con 18 punti personali, è stato premiato Top Scorer by Santero, Matheus Motzo.



A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Stasera siamo stati bravi ad approcciare bene fin da subito la gara. Loro hanno sbagliato molto al servizio perché dovevano tirare tanto. Per nostra fortuna stasera a loro mancava Lyutskanov che è un bel potenziale in questo fondamentale e quindi non gliene sono entrate tante».



Prossimo appuntamento, giovedì 26 dicembre alle ore 18.00 in casa contro Brescia. Prevendita attiva su Liveticket.it anche per idee regalo!



MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Evolution Green Aversa 0

Parziali (25-21/25-23/25-23)



MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 3, Pinali 5, Volpato 9, Codarin 10, Sette 10, Allik 11; Cavaccini (L1); Brignach, Mastrangelo. N.e. Compagnoni, Malavasi, Oberto, Agapitòs, Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 44%; Muri 8; Ace 6.



Evolution Green Aversa: Garnica 3, Motzo 18, Arasomwan 5, Frumuselu 9, Frankowski 5, Canuto 7; Rossini (L1); Minelli 1, Mentasti 1, Ambrose. N.e. Lyutskanov, Barbon, Agouzoul (L2).

All.: Giacomo Tomasello.

II All.: Stefano Beltrame.

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 45%; Muri 5; Ace 3.



Durata set: 27’, 33’, 30’.

Durata totale: 90’.

Arbitri: Anthony Giglio, Cesare Armandola .