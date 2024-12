All’ultimo respiro: Novipiù vince a Treviglio

La Novipiù Monferrato Basket gioca un'ottima prova in casa della seconda della classe, sul parquet del PalaFacchetti di Treviglio, conducendo per tutti i 40 minuti, nel finale Treviglio con Abega trova il sorpasso, ma sul possesso immediatamente successivo la Novipiù mette a segno la bomba decisiva.

La partita si apre con un Monferrato aggressivo e ben organizzato. Guidati dal solito capitano Niccolò Martinoni, autore di 20 punti totali, i rossoblù mettono in difficoltà la difesa di Treviglio sin dalle prime battute. Il parziale di 26-14 al termine del primo quarto è il frutto di un attacco fluido e una difesa compatta, che costringe gli avversari a scelte forzate. Nel secondo quarto, però, i padroni di casa mostrano il loro valore. Denis Alibegovic e Aleksandar Marcius trascinano Treviglio con giocate importanti, ricucendo lo strappo. La Novipiù fatica a mantenere lo stesso ritmo, e all’intervallo lungo il vantaggio si riduce a soli tre punti (41-39).

La ripresa si gioca sul filo del rasoio. Monferrato si affida all’esperienza di Jakub Wojciechowski, che chiude la serata con 12 punti e una presenza dominante sotto canestro. Dall’altra parte, Tommaso Vecchiola orchestra con maestria l’attacco di Treviglio, distribuendo 7 assist e tenendo i suoi in partita. Nel quarto periodo, punteggio in bilico fino all'ultimo. Bene Mamoudou Dia che cattura 8 rimbalzi, Davide Reati dall'altro lato fa valere tutta la sua esperienza, Lionel Abega il talento. A 5 secondi dalla fine poi succede di tutto: sul 65-69 Denis Alibegovic accorcia con una tripla, 68-69, la Novipiù perde il pallone nella rimessa successiva e Lionel Abega non perdona, 70-69, timeout Corbani. Con 0.3 secondi ancora da giocare la palla viene data alle mani caldissime di Marco Rupil che mette a segno la tripla sulla sirena. Qualche istante di suspance con gli arbitri che alla fine convalidano il canestro e fanno esplodere di gioia i rossoblù che tornano alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive, su un campo difficilissimo come quello di Treviglio.

Coach Fabio Corbani: «Il risultato è una parte grossa ma sono molto più contento per la maturità con la con la quale la squadra ha giocato per tutto l'arco della partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita estremamente dura dove sarebbe stata necessaria grandissima pazienza e durezza nell'arco dei 40 minuti e devo dire che fino all'ultimo minuto abbiamo meritato di portare a casa la vittoria. Anche negli ultimi 3/4 minuti abbiamo non solo fatto le cose giuste, ma anche trovato i canestri e l'inerzia per mettere la testa avanti. Siamo stati un po' sfortunati sulla rimessa da fondo finale, ma loro sicuramente sono stati bravissimi a mettere quei due tiri, però credo che il bellissimo canestro di Marco abbia, ovviamente per noi, reso giustizia agli ultimi minuti di gioco. Credo che nel complesso sia sia stata una bella partita di pallacanestro con cose interessanti e con anche tanti giovani protagonisti. Adesso andiamo alla prossima, buon Natale a tutti!»

TAV Treviglio Brianza Basket 70

Novipiù Monferrato Basket 72

Parziali (14-26, 24-15, 15-13, 17-18)

TAV Treviglio Brianza Basket: Denis Alibegovic 14 (4/7, 2/3), Aleksandar Marcius 13 (6/11, 0/0), Lionel Abega 12 (2/6, 2/7), Tommaso Vecchiola 11 (4/8, 0/7), Davide Reati 9 (0/3, 2/4), Matteo Cagliani 5 (1/1, 1/3), Giacomo Zanetti 4 (2/2, 0/1), Luca Manenti 2 (1/3, 0/1), Luigi Sergio 0 (0/3, 0/7), Cheick yaya Sissoko 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 37 15 + 22 (Aleksandar Marcius 12) - Assist: 21 (Tommaso Vecchiola 7)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 20 (7/12, 1/3), Marco Rupil 13 (1/4, 3/5), Jakub Wojciechowski 12 (6/7, 0/1), Simone Vecerina 8 (2/7, 1/2), Francesco Guerra 5 (1/1, 1/3), Dalton Pepper 4 (2/8, 0/4), Mamoudou Dia 4 (2/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 4 (1/5, 0/0), Pietro Basta 2 (1/2, 0/1), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 40 8 + 32 (Mamoudou Dia 8) - Assist: 17 (Simone Vecerina 6)