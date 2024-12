Avigliana Basket vince contro Alessandria e Monferrato

Si parte dalla trasferta di Alessandria, gara complicata fin da subito dalla difesa a zona che le padrone di casa proporranno per tutto il match, con il chiaro intento di complicare le operazioni vicino a canestro per le ospiti. Le basse percentuali al tiro delle Greens mantengono le alessandrine in partita, fino al tiratissimo finale che vede Avigliana prevalere di misura e ottenere due punti importantissimi per la classifica.

Basket Alessandria Femm.le 42

Avigliana Basket 47

Parziali (9-11 11-11 7-7 15-18)

Avigliana Basket: Candela 14, Manuguerra, Gorgitano, Maschera 2, Bruno 4, Lupo 8, Chahab 6, Alberto 5, Ciuti 4, Caputo 4. All.re Spampinato, Ass.ti Brolatti - Coppola



Si torna in campo sole 48 ore dopo il successo di Alessandria, al PalaDrubiaglio e' di scena la sfida con Monferrato. Le due compagini hanno gia' in passato dato vita a gare equilibrate e anche in questa occasione non si smentiscono.

Monferrato parte da subito con un buon parziale, conquistando il primo quarto per 5 a 14; Avigliana non sembra presentare l'energia sufficiente per contrastare le ospiti. Deciso cambio di inerzia nel secondo e nel terzo quarto, finalmente le Greens appaiono piu' determinate, ribaltano il parziale subito e chiudono la via del canestro a Monferrato; si continua comunque a segnare con percentuali basse da entrambe le meta' campo. L'ultimo quarto di sostanziale equilibrio consente ad Avigliana di ottenere una preziosa vittoria nell'ultimo impegno di questo 2024.

Avigliana Basket 38

Monferrato Basket 31

Avigliana Basket: Alberto 2, Souare, Chahab 9, Lupo 8, Candela 5, Maschera 2, Bruno 3, Manuguerra, Ciuti 9, Gorgitano.

All.re Spampinato, Ass.ti Dal Sasso Brolatti

Coach Spampinato: «Due gare complicate, dure fisicamente e mentalmente per motivi diversi, in sole 48 ore, io e lo staff non possiamo che fare i complimenti alla squadra per la serieta' e la determinazione con cui sono state affrontate, ottenendo due successi che ci permettono di chiudere il 2024 al secondo posto, con una sola sconfitta. Stiamo tutti facendo passi avanti in consapevolezza e voglia di faticare in difesa insieme, caratteristica che sono sicuro ci accompagnera' anche nell'anno nuovo»