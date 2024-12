I Giaguari Torino Under 18 sono in finale, dopo aver battuto i Guelfi a Firenze con il punteggio di 21-18 . Lo score testimonia di come sia stata una partita molti tirata, che però i Giaguari hanno condotto fin dall’inizio, sempre guardandosi indietro ma senza dover mai rincorrere nel punteggio gli avversari.

Le condizioni meteo hanno contribuito a rendere ancor più difficile la partita per entrambe le compagini: più che il freddo, quello che ha dato fastidio a tutti per tutta la durata dell’incontro è stata una pioggia gelata, prima finissima, poi più persistente, che ha abbassato ancor di più la temperatura ed ha reso il pallone una saponetta scivolosa difficile da lanciare e da tenere in mano.

I Giaguari hanno iniziato subito forte, determinati ad imporre il proprio gioco ed il lato fisico della propria difesa, e già fin dal primo drive offensivo dei Guelfi hanno provocato un fumble che l’attacco ha poi convertito in un touchdown su corsa di Riccardo Brancaleoni.

Fermato nuovamente l’attacco gigliato, i Giaguari raddoppiano con un passaggio di Brancaleoni per Tommaso Bono. Gabriele Fozzato trasforma con un calcio piuttosto rocambolesco ed il primo quarto si conclude con i Giaguari avanti 13-0.

I Guelfi provano la rimonta mandando il pallone profondo, ed è proprio il QB Marzullo a trovare in end zone Giorgi per il 13-6. Prima della fine del primo tempo, i Guelfi sfruttano un momento di flessione degli ospiti e si rifanno sotto con una corsa di Lombardi. Come in occasione del primo touchdown, la trasformazione non riesce e si va al riposo con i Giaguari sulle 10 yard offensive che non riescono ad incrementare il vantaggio.

I Giaguari rientrano in campo determinati come ad inizio partita e, dopo un drive perfetto con un guadagno costante di terreno su corsa, vanno a segno con Andrea Liffredo su corsa da una yard. Brancaleoni trasforma da due portando a due segnature il vantaggio dei Giaguari.

Inizia, a questo punto, la rincorsa dei Guelfi, mentre i Giaguari cercano, riuscendoci, di controllare partita ed orologio con un paio di drive sostenuti che, pur non portando punti in cascina, consumano una buona parte del tempo restante.

I Guelfi trovano la end zone a meno di due minuti dal termine della partita, grazie ancora ad un pass di Marzullo, questa volta su Dellasorte, ma sbagliano sia la trasformazione che il successivo calcio corto per rientrare in possesso dell’ovale. Sono quindi i Giaguari a far trascorrere gli ultimi secondi che li separano dalla vittoria e dalla conquista della finale per il secondo anno consecutivo.

Se si eccettua la flessione accusata nel secondo quarto, è stata una partita condotta in maniera magistrale dai Giaguari sia in attacco, dove il controllo del pallone, e di conseguenza del cronometro, è stato il fattore determinante per tenere fuori campo il più possibile l’attacco avversario ed il suo gioco esplosivo fatto spesso di big play, sia in difesa, dove i Giaguari hanno risposto colpo su colpo anche in linea di difesa dove, pur rendendo qualche chilo e qualche centimetro agli avversari, hanno portato una costante pressione sul quarterback avversario, chiudendo anche molto bene sulle corse.

Dopo la pausa natalizia, i Giaguari sono attesi al Vigorelli di Milano da una sfida dal sapore particolare. Furono proprio i Duchi Ferrara, nel 1983, in occasione del primo campionato giovanile italiano (allora Under 21) gli avversari dei Giaguari (in una mista con i Tauri Torino denominata Cobra) nella prima finale della storia.

Nel 1983 vinsero i Duchi di misura, ed i Giaguari aspettano da 41 anni l’occasione per una rivincita, occasione che si presenterà il prossimo 12 Gennaio e darà alla finale un’ulteriore chiave di lettura.