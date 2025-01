Si completa il programma del Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì (CN), che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio 2025. Un evento che per tre giorni colorerà i cieli della “Capitale italiana del volo aerostatico”: Mondovì, la città in cui le mongolfiere sono diventate un simbolo. Un programma mai così ricco, un evento “internazionale” a cui prenderanno parte oltre 30 palloni con piloti ed equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Il Raduno è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto e sostegno del Comune di Mondovì. La manifestazione si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

«L’Epifania si avvicina: le mongolfiere stanno per tornare - afferma Giorgio Bogliaccino, da cinque anni alla guida dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì -. Abbiamo lavorato a lungo a questa edizione del Raduno per portare un evento ancora più coinvolgente. Sappiamo che per molte persone le mongolfiere sono… qualcosa di “magico”: uno stormo di enormi bolle silenziose, con forme e colori sgargianti, che galleggiano in aria regalando sorrisi ed emozioni. Il Raduno dell’Epifania è un evento senza biglietto di ingresso, e per questo ringraziamo il Comune di Mondovì, gli sponsor e i partner che ci consentono di mantenere la nostra formula. Diamo il benvenuto ai piloti, molti dei quali aspettano questo momento tutto l’anno e non vedono l’ora di venire, o di tornare, a volare nei cieli di Mondovì».

IL PROGRAMMA

35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì (CN), 4-5-6 gennaio 2025

Zona dei decolli: corso Inghilterra

Ingresso gratuito

Oltre 30 mongolfiere, di cui 7 mongolfiere dalla forma speciale

Cerimonia di inaugurazione

Venerdì 3 gennaio, ore 17,30, nel centro storico antico di Mondovì, piazza Maggiore

SABATO 4 gennaio

• Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo

• Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo

• Ore 18,30: “Nightglow”, gonfiaggio serale delle mongolfiere a tempo di musica

DOMENICA 5 gennaio - giornata “kids & family”

• Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo

• Dalle 10 alle 12: voli vincolati per bambini

• Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo

• Dalle 15 alle 17: voli vincolati per bambini

• Ore 18,30: “Lightglow”, gonfiaggio serale delle mongolfiere con le sigle dei cartoni animati

LUNEDÌ 6 gennaio

• Mattino: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8,30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo

• Pomeriggio: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14,30, gonfieranno e si alzeranno in volo

Si ricorda che i decolli e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing non si svolgeranno presso il campo di decollo ma presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

Il sostegno della Città, degli sponsor e dei partner

«La città è pronta ad accogliere uno degli eventi più affascinanti dell’anno - è il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Grazie alla sapiente regia dell’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì”, alla sinergica collaborazione venutasi a creare con l’Amministrazione comunale e al supporto di tanti sponsor e partner privati e istituzionali, il trentacinquesimo Raduno Aerostatico dell’Epifania si preannuncia ricco di sorprese e di attrattive in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente grazie ai sei decolli, al nightglow, alla novità del lightglow per i bambini, ai voli vincolati e all’intera offerta culturale e commerciale della città, con il mercatino del Re Mercante e più di otto proposte tra musei e mostre di caratura internazionale. Una tre giorni da vivere appieno, insomma, con gli occhi sempre rivolti verso il cielo».

Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC: «Il Raduno dell’Epifania ha saputo crescere in questi anni fino a diventare, oggi, un appuntamento distintivo per il territorio provinciale, che conferma la città di Mondovì nel ruolo di capitale internazionale della mongolfiera. Un’occasione preziosa di valorizzazione per tutta la comunità provinciale, grazie al lavoro portato avanti dagli organizzatori e all’importante contributo dei numerosi enti coinvolti a vario titolo, che porta importanti ricadute economiche durante i giorni della manifestazione e genera un’attenzione mediatica di primissimo livello, capace di far conoscere il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio».

«Confermiamo il nostro ruolo di partner del Raduno dell’Epifania per condividere con i monregalesi un evento straordinario, occasione di grande festa per tutti noi - dichiara Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo . Nella Granda abbiamo radici storiche e siamo un riferimento per famiglie e imprese, che nel nuovo anno potranno sempre contare sul nostro impegno in campo economico, culturale e sociale, anche grazie alla fattiva collaborazione con la Fondazione CRC».

HIGHLIGHTS

Le mongolfiere speciali

Mongolfiere ancora più incredibili

Personaggi buffi, animali volanti e persino una mongolfiera-orsetto che porta in cielo un messaggio importantissimo: sono gli ospiti speciali del Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì 2025. Ben sette mongolfiere dalla forma speciale, provenienti da molte parti diverse d’Europa, coloreranno il cielo del Raduno dell’Epifania con le loro simpaticissime sagome. Alcuni palloni sono “amici di lunga data” dei cieli di Mondovì, come la coppia di pinguini “Splash” e “Puddles” che da anni entusiasmano il pubblico del Raduno Aerostatico. Altre, invece, voleranno in Italia per la prima volta come il pulcino “Baby Chicken” o il gufo “Mr Owl”. Ognuna di loro ha una storia e qualcosa di speciale (in calce al comunicato trovate foto e descrizione)

EVENTO - “Nightglow”, le mongolfiere gonfiate al buio

Sabato 4 gennaio, ore 18,30

Mongolfiere gonfiate al buio, illuminate dalle gigantesche fiamme dei bruciatori, che danno vita a una coreografia spettacolare a tempo di musica. Il tema del 2025 è “BallooNineties”: un viaggio indietro nel tempo fino agli anni ‘90, quando le hit mondiali erano quelle della top list in “heavy rotation” sugli schermi di MTV! Pop e rock, boyband e girlband, britpop, alternative rock e dance, con un mix curato dal team “Ballooning Rhapsody” che vi farà saltare senza sosta. Da non perdere! Evento a ingresso gratuito. Durata: 30 minuti.

EVENTO - Voli vincolati per bambini

Domenica 5 gennaio, ore 10-12 e 15-17

In un’area dedicata, in massima sicurezza, i bambini potranno provare l’emozione di un vero decollo. Ad attenderli ci saranno la mongolfiera “Città di Mondovì” e la mongolfiera “Silvateam” (gruppo italiano con 170 anni di storia, leader mondiale nella produzione di estratti con una forte presenza all’estero, in particolare in Sud America, Nord America e Asia). Le mongolfiere saliranno in volo e poi torneranno dolcemente a terra. I posti sono limitati, il volo vincolato si svolgerà solo negli orari indicati e solamente se le condizioni meteo lo consentiranno. Altezza minima 120 cm, età massima 11 anni. A chi partecipa verrà richiesta una piccola offerta destinata alla Fondazione “Ospedali di Mondovì e Ceva”.

EVENTO - “Lightglow”, con le sigle dei cartoni animati

Domenica 5 gennaio, ore 18,30

“Balloon Network”, le mongolfiere gonfiate al buio con le sigle dei cartoni animati! Un evento nuovo, realizzato dal team “Ballooning Rhapsody”, dedicato ai più piccoli… e ai nostalgici di ogni età! Mongolfiere illuminate al buio, incluse alcune dalle forme speciali, daranno vita a una magica coreografia sincronizzata con le sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi. Un’occasione per cantare, ballare e divertirsi tutti insieme. Evento a ingresso gratuito. Durata: 30 minuti.

Le gare nei cieli della “Città delle mongolfiere”

Al Raduno dell’Epifania ogni volo di mongolfiere è anche… una gara. Sei competizioni, due al giorno, nel cielo di una città che ha legato indissolubilmente il suo nome all’aerostatica italiana e internazionale. Le gare potranno essere di molti tipi: nel caso più frequente, le mongolfiere dovranno riuscire a raggiungere un “bersaglio” a terra, spostandosi in volo e seguendo il giusto vento. Le competizioni aerostatiche si svolgono sotto la direzione di Donatella Ricci, direttore della manifestazione, astrofisica, pilota di mongolfiera, pilota ed istruttrice di aeroplano ultraleggero, elicottero e autogiro, con il quale nel 2015 ha stabilito il record mondiale di altitudine.

Mondovì, Capitale delle mongolfiere

La storia dell’aerostatica italiana è indissolubilmente legata alla Città di Mondovì. Nel 1979 qui si alzò in volo la prima mongolfiera immatricolata in Italia. Da quel giorno, Mondovì iniziò il suo viaggio fra le nuvole. A Mondovì è attivo il primo Aeroclub interamente dedicato alle mongolfiere (fondato nel 2005 e attualmente presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino) e la città è dotata di un “Porto aerostatico” che ospita corsi di aggiornamento per piloti, seminari e una stazione meteo. La città di Mondovì è sede di scuole di volo condotte dai più grandi campioni italiani. Dal 2008 a oggi si sono disputate a Mondovì sette edizioni dei Campionati aerostatici italiani (l’ultima nel 2023). La Città di Mondovì possiede una mongolfiera istituzionale e nel 2009 ha ospitato le gare di mongolfiera dei World Air Games, le “Olimpiadi dell'aria”. Sul sito web aeroclubmondovi potete trovare la storia del Raduno dell’Epifania e delle mongolfiere di Mondovì.

INFO LOCATION, COLLEGAMENTI E SERVIZI

Il 35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania si svolge alla periferia di Mondovì: l’area di decollo si trova su un terreno all’incrocio fra corso Inghilterra e corso Milano (nei pressi dell’area industriale della città) ed è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni (Torino, Savona, Cuneo, Alba) ed è situata soli 3 km dal casello A6, a 1 km dalla Stazione ferroviaria ed è collegata al centro della città di Mondovì con navette gratuite.

A fianco della zona di decollo si troverà un’area food & drink con tante specialità da gustarsi prima, dopo e durante i decolli delle mongolfiere.

Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo.

Zona sosta camper (no area attrezzata - no camping): piazzale nei pressi di via Degli Artigiani.

E SE LE MONGOLFIERE NON VI BASTANO…

Nei giorni del Raduno di mongolfiere dell’Epifania, la città di Mondovì accoglie i visitatori e i turisti con un importante ventaglio di iniziative adatte ad ogni fascia di età. Le principali attrazioni si trovano nel quartiere di Piazza (centro storico nella parte alta della città: che ospita i principali musei e i monumenti storici cittadini) e nel quartiere di Breo (parte bassa della città, con attrazioni, mostre e negozi per lo shopping). I due quartieri sono collegati dalla comoda e caratteristica funicolare.

Mercatini dell’Epifania “Re Mercante”. Suggestivo hand made market con punti ristoro. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio in piazza Maggiore, dalle 10 alle 18, a cura dell’Associazione “La Funicolare”.

Virtual Balloon Flight. Un volo “virtuale”, con l’ausilio di un visore 3D, all’interno di una vera cesta di mongolfiera. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio a fianco ai portici di corso Statuto, a cura del “Circolo delle Idee”.

Al Museo della Stampa si vola con la creatività. In occasione del 35° Raduno Internazionale di Mongolfiere, il Museo Civico della Stampa di Mondovì organizza, il 5 e il 6 gennaio 2025, un laboratorio creativo per bambini. I piccoli partecipanti stamperanno una locandina con la mongolfiera simbolo dell’evento, nei colori ufficiali dell’edizione 2025. Dopo il laboratorio, i bambini potranno recarsi al campo di decollo per far siglare la loro locandina dal Presidente dell’Aeroclub con il timbro ufficiale del Raduno. Un ricordo unico e irripetibile, che potrà diventare la prima stampa di una collezione speciale! Le attività sono su prenotazione: prenotazioni@museostampamondovi.it oppure telefonando a: 334 705 9307.

5 gennaio, ore 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 Laboratorio + breve visita guidata in Museo. Max 15 persone per turno. Costo: 8,00€ a persona;

6 gennaio, ore 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 Laboratorio + breve visita guidata in Museo. Max 15 persone per turno. Costo: 8,00€ a persona.

Le opere in ceramica del Liceo Artistico. L’evento include anche una collaborazione con il Liceo Artistico dell’Istituto “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì e con “MoMuc - Museo della Ceramica di Mondovì”, uno dei vanti della città. Grazie a questa sinergia, saranno gli studenti e le studentesse della Classe 2aM dell’Indirizzo Artistico Multimediale a realizzare alcuni dei trofei in palio per le gare del Raduno: fantastiche opere in ceramica, progettate dai liceali e realizzate grazie a Ceramica “Besio 1842” (storica azienda di ceramiche della città di Mondovì). Le opere, ispirate ai temi cardine del volo in mongolfiera, verranno presentate al pubblico presso il Museo della Ceramica di Mondovì, in piazza Maggiore, la sera del 3 gennaio (durante l’inaugurazione del Raduno) e resteranno esposte fino a lunedì 6 gennaio.

Ulteriori informazioni a questo link

