Collegno Basket: secondo tempo fatale per i Lions

Collegno ha mostrato carattere, rimanendo in partita per lunghi tratti e lottando su ogni possesso. Fatale il terzo periodo: il calo di intensità difensiva e alcune scelte offensive forzate hanno permesso a Gazzada di costruire un vantaggio che i Lions non sono più riusciti a colmare. Tra i singoli, Milone e Tarditi sugli scudi, coadiuvati da Castellino e Fracasso. Per Gazzada, oltre al dominante Pesenato, da segnalare le prestazioni di Lovato e Cassinerio.

LA GARA

L'avvio è equilibrato, con entrambe le squadre che si rispondono colpo su colpo. Il primo quarto si chiude in parità (21-21), con i Lions capaci di contrastare l'intensità dei padroni di casa grazie a una buona circolazione di palla e all'energia di capitan Tarditi , Obase e De Bartolomeo. Anche nel secondo periodo regna l'equilibrio, con Pesenato e Mina che guidano l'attacco di Gazzada, mentre Milone, Castellino e capitan Tarditi tengono Collegno agganciata al match. Si va all'intervallo sul 43-43, con la gara ancora tutta da decidere.

Nel terzo quarto, però, arriva lo strappo dei padroni di casa. Gazzada aumenta l'intensità difensiva e sfrutta le transizioni rapide per piazzare un parziale di 23-12, spinta da Cassinerio. Collegno fatica a trovare fluidità offensiva, soffrendo anche la fisicità sotto le plance.

Nell'ultimo periodo, i Lions provano a rientrare in partita, ma Pesenato e Gaye gestiscono bene i possessi, mantenendo Gazzada saldamente avanti. Non bastano ai ragazzi di coach Comazzi i 15 punti di Milone e la solidità di Tarditi (14 punti) per ribaltare l'inerzia. Il punteggio finale recita 88-72 in favore dei padroni di casa, che confermano la loro solidità tra le mura amiche.

Il prossimo appuntamento per Collegno è previsto per sabato 11 gennaio contro Basket Club Serravalle. Palla a due alle ore 20.45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

Coelsanus Basket 7 Laghi 88

Collegno Basket 72

Parziali (21-21, 22-22, 23-12, 22-17)

Coelsanus Basket 7 Laghi: Aliverti, Cassinerio 13, Mina 11, Tannoia 9, Pesenato 25, Veronesi 3, Dell’Acqua 6, Dagri, Gaye 6, Carnelli, Lovato 15, Tenconi. All. Bianchi.

Collegno Basket: Obase 9, Bossola, Milone 15, Castellino 10, Tarditi 14, Donnini, Quagliotto 2, Fracasso 11, Obakhavbaye 4, Grillo 2, Ferrero ne, De Bartolomeo 5. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.