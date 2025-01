La Tecnoengineering Moncalieri espugna il PalaVerde dopo due overtime

La Tecnoengineering Moncalieri conquista un'importante vittoria in trasferta al PalaVerde, imponendosi sulla Logiman Broni con il punteggio di 82-84 dopo due overtime. Una partita emozionante e combattuta, che ha visto le Lunette ribaltare un avvio difficile e resistere ai colpi delle padrone di casa. Protagonista assoluta per Moncalieri è stata Sammartino, autrice di 33 punti, inclusa la giocata decisiva nel secondo tempo supplementare. Le gialloblù ottengono due punti preziosi per la classifica, che si accorcia sempre di più, lasciando aperte tutte le possibilità sia in ottica salvezza che in chiave playoff. Una stratosferica Sammartino (33 punti, 7 rimbalzi) trascina le Lunette alla vittoria, supportata da Ngamene (19 punti, 10 rimbalzi), Pasero (10) e Nicora (9). Per Broni ottime le prestazioni di Hartmann (19 punti), Russo (17), Nasraoui (16 punti, 11 rimbalzi) e Morra (14).