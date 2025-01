Bertram Derthona: è tempo di Play-In

La prima uscita del 2025 sul parquet di casa porta subito una gara dalla valenza notevole per la stagione della Bertram Derthona . Archiviata la sconfitta a Napoli che non ha comunque pregiudicato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (per ottenere il pass bisognerà battere Scafati in casa sabato prossimo o altrimenti sperare nel ko di Treviso a Varese il giorno dopo), per la squadra bianconera è tempo di rituffarsi domani sera in Europa. Alle ore 20:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato il Derthona inizia il Play-In di Champions League con la Gara-1 contro i greci del Peristeri Domino’s , primo atto della serie al meglio delle tre partite che mette in palio quella qualificazione alle Top 16 sfuggita di un soffio negli ultimissimi secondi della prima fase della massima competizione continentale per club della FIBA.

FATTORE CAMPO DA SFRUTTARE

I bianconeri di Walter De Raffaele affrontano il Play-In con il vantaggio del fattore campo in virtù del secondo posto nel Girone G alle spalle di Manresa con 5 vinte e 1 persa, contro la terza piazza con cui i greci hanno concluso il Girone H dietro Murcia e Manisa e davanti all’FMP Belgrado con un bilancio di 2-4. La Gara-2 è in programma martedì prossimo a Peristeri, nel caso di conto in parità dopo le prime due partite la decisiva Gara-3 la Bertram potrà giocarla in casa mercoledì 22 gennaio (ore 20:30). Chi vince avanzerà al Round of 16 nel girone dove sono già qualificate l’AEK Atene, la tedesca Wurzburg e dove approderà la vincente di un altro Play-In, quello tra la turca Karsiyaka e la greca Promitheas Patrasso.

L’AVVERSARIA

Anche il Peristeri ha inaugurato il nuovo anno con una sconfitta fuori casa in campionato, per mano del Panionios (83-73), ottavo ko in tredici match che ha fatto restare il quintetto del coach Georgios Limniatis all’ottavo posto in classifica, quattro punti sopra l’ultima piazza. Il suo miglior marcatore in Champions con 14.2 punti di media è l’ala piccola ex-Fenerbahce Jarell Eddie, il nome più noto del roster insieme al play-guardia CJ Harris, che della Champions League è stato anche Miglior Quintetto nel 2020/21 con l’Hapoel Holon. Occhio al gioiellino Neoklis Avdalas (6.0 punti e 3.0 rimbalzi in 16.5’ di media), sotto osservazione da parte degli scout NBA. Per il Peristeri sarà la terza apparizione consecutiva nel Play-In con un passaggio del turno nella passata stagione, per Tortona è la seconda di fila in altrettante partecipazioni con l’obiettivo di strappare la storica qualificazione alle Top 16 dopo lo 0-2 con cui l’anno scorso il Galatasaray mise fine alla prima campagna europea nella storia del club.

INFERMERIA

Gorham sta continuando il piano di recupero dal problema fisico e proprio alla vigilia della gara ha ricominciato a lavorare con la squadra. Biligha verrà rivalutato a ridosso della partita. Per Zerini si attendono i risultati degli esami strumentali per il colpo al naso subito nella partita di Napoli.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«Dobbiamo dimenticarci completamente il girone di qualificazione, siamo in una fase diversa, ad eliminazione diretta, dove ogni partita conta e ovviamente Gara-1 ha un valore anche doppio», dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. «Non bisogna pensare a quello che è stato ma immergersi da subito in una gara estremamente difficile come impatto mentale, venendo anche dalla sconfitta con Napoli. La sfida sarà tosta dal punto di vista fisico, da affrontare con la giusta convinzione. Il punto di forza del Peristeri è innanzitutto la sua esperienza, non è una formazione di grande corsa come invece erano Manresa e Chemnitz da noi affrontate nella prima fase, vuole controllare il gioco, ha tante soluzioni diverse ma alla fine si affida molto al talento dei suoi americani, CJ Harris e Jarell Eddie in primis, con Chris Coffey a fungere da jolly nel settore lunghi potendo giocare sia da ala grande che da pivot. Hanno aggiunto due giocatori, Chad Brown e Vladimir Jankovic, quindi è una squadra in divenire che sta cambiando la propria struttura. L’altro aspetto da sottolineare è la crescita del classe 2006 Avdalas, è un giocatore di talento che sta prendendo fiducia, ama giocare in contropiede, può giocare quattro ruoli diversi. Dal nostro punto di vista – conclude – sarà importante imporre la fisicità perché loro soffrono quando vengono aggrediti, dovremo riuscire a resistere negli uno-contro-uno stando molto attenti alle loro caratteristiche e controllare i rimbalzi per poi correre in contropiede e giocare molto più di flusso, senza andare a schiantarci contro la loro difesa collassata ma muovendo la palla».