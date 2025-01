Collegno Basket, sfida salvezza al PalaCollegno contro Serravalle

Una partita cruciale per le ambizioni di salvezza dei Lions, chiamati a interrompere una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.

La formazione biancorossa arriva da una battuta d'arresto subita sul campo di Gazzada, dove i padroni di casa hanno sfruttato un terzo quarto dominante per chiudere i giochi. Ora Collegno deve scendere in campo con il coltello tra i denti contro i Wolves, rivali diretti nella lotta per evitare la retrocessione.

All’andata, i rossoblù di Serravalle conquistarono il loro primo successo stagionale proprio contro Collegno, al termine di una gara in cui i Lions si trovarono costantemente a inseguire. Con soli cinque turni rimanenti nella regular season, di cui tre sul parquet amico del PalaCollegno, i ragazzi di coach Comazzi devono concentrarsi su un incontro alla volta, a partire proprio dal match di sabato.

Serravalle si presenta con un record di 3 vittorie e 14 sconfitte, occupando l’ultimo posto nel girone A della conference Nord-Ovest. Anche i Wolves sono reduci da quattro sconfitte consecutive, ma possono contare su individualità di rilievo come Montanari (16,6 punti di media in sette gare), Lazzari (11,8 punti), Ragazzini (8,4 punti) e Ruiu (7,9 punti). Da tenere d’occhio anche Pieropan e Pavone, che garantiscono solidità nelle rotazioni dopo l’assenza forzata di Gay e Taverna per infortunio.

La palla a due è fissata per sabato 11 gennaio alle ore 20:45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online o presso la biglietteria del palazzetto (prezzi: 10 € biglietto family, 5 € biglietto singolo, 3 € biglietto ridotto).